Il y a des histoires qui traversent les époques sans craindre le mouvement. Ainsi en est-il de l’atelier de Reliure et de Restauration du numéro 5 de la rue Ancienne à Carouge. Il y eut le maître, Michel Magnin, lui-même formé par d’autres maîtres à Lausanne, Zürich et Paris. Et puis il eut l’élève, Lucien Walker, qui comme dans un compagnonnage digne du Moyen Age, observa, apprit, imita puis développa sa propre technique. Aujourd’hui l’élève a repris l’atelier où le maître continue de travailler. Des bibles du 16è aux albums de « Bécassine », des cartes anciennes aux livres d’art, les deux artisans sauvent aujourd’hui des documents en répétant des gestes d’un autre temps. Entre le carillon de la place du marché et les innombrables passages de tram, c’est l’histoire de la transmission d’un savoir et d’une passion.