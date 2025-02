Documentaire

Le 1er novembre, l’auvent de la gare de Novi Sad tombe et fait 15 victimes. Dès lors, les étudiants se mobilisent et manifestent, dénonçant la corruption au pouvoir et réclamant justice. La contestation gagne bientôt d’autres couches de la populations et d’autres villes de Serbie, du jamais vu depuis des décennies. En ligne de mire, un homme Aleksandar Vučić, aux manettes du pays depuis 10 ans. La jeunesse peut-elle renverser le système ?

