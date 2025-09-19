Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Indonésie, l’archipel englouti En Indonésie, sur la côte nord de l’île de Java, la montée des eaux dévore chaque jour un peu...

Article PFAS : les polluants tenaces Les substances per- et polyfluoroalkylées, communément appelées PFAS, sont devenues un sujet de préoccupation croissant pour les scientifiques, les...

Conférence Les catastrophes hydro-météorologiques Les catastrophes naturelles, qu’elles soient sismiques, climatiques ou géologiques, ont toujours représenté une menace pour les sociétés humaines. Mais...

Documentaire Les chasseurs de grêle En Bulgarie, les tempêtes de grêle qui déciment les récoltes ne cessent de s’intensifier. Chaque année, il faut envoyer davantage...

Conférence Données météo et performance agricole Optimisation des rendements, gestion durable de l’eau, anticipation des maladies ou des aléas climatiques : les enjeux des coopératives...

Conférence Les dessous de la neige de culture La neige « artificielle » « de culture » « à canon » est un thème récurrent, au cœur...

Conférence Agriculture durable & avenir des fermes Plongez au cœur des enjeux du maraîchage biologique intensif avec Baptiste Saulnier, cofondateur de la ferme Cultive, aujourd’hui centre...

Conférence Catastrophes naturelles : de l’urgence à la planification Annabelle Moatty est Chercheuse en Géographie et Aménagement du territoire et travaille actuellement à l’Institut de Physique du Globe...

Documentaire Inondations : une menace planétaire Les mégapoles côtières sont de plus en plus exposées aux inondations. Comment prévenir ces catastrophes, aux conséquences humaines, environnementales...

Article Tout savoir sur l’impact environnemental de nos smartphones Les smartphones sont devenus des appareils incontournables de notre quotidien. Ils interviennent dans presque tous les aspects de notre...

Documentaire Italie : les colères du Stromboli Parce que, pour lui, un volcan en activité est le plus beau et le plus puissant des spectacles, Antoine...

Documentaire Le jeans, un scandale écologique La couleur de nos jeans, un fléau pour la planète !

Conférence Bien plus dur que rentrer à l’X : résoudre le défi énergie climat Dans le cadre de la Semaine du Réveil Ecologique à l’X, Monsieur Jancovici est venu à l’Ecole Polytechnique pour...

Documentaire Crise climatique en Argentine : un pays au bord de la rupture Canicules meurtrières, terres salées, inondations incessantes : en Argentine, le changement climatique a déjà bouleversé des vies. Ce documentaire...

Documentaire Le défi du grand nord La Suède annonce une nouvelle révolution industrielle « verte » près du cercle polaire : usine de batteries électriques, aciéries à l’hydrogène,...

Documentaire Pour quelques mètres cubes de plus Une rencontre avec Rémy Gautier, technicien forestier indépendant. Comment le productivisme d’une coopérative forestière contraint celles et ceux qui...

Documentaire Les temps changent (1/2) Imaginez un monde où les tempêtes de ces dernières semaines seraient monnaie courante, où le désert aurait gagné toute...

Documentaire Entre terre et mer – L’acanthaster, un animal non grata ? L’acanthaster envahit le lagon et dévore la moindre parcelle de corail. Comment peut-on réguler cette espèce, sans pour autant...

Conférence L’Amazonie sacrifiée ? Les destructions de la forêt amazonienne connaissent une ampleur inédite sous la régime de Jair Bolsonaro qui ne cache...