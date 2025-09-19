Face aux défis croissants du changement climatique, l’agriculture se trouve à la croisée des chemins. Elle est à la fois victime et acteur de cette mutation planétaire. Pour assurer sa pérennité, elle doit impérativement évoluer vers un modèle bas carbone, plus résilient face aux aléas climatiques, tout en demeurant prospère pour ceux qui la pratiquent. Ce triple objectif exige une transformation en profondeur des pratiques agricoles, mais aussi une revalorisation du rôle fondamental des agriculteurs dans la transition écologique.