Pompéi a failli être détruite une deuxième fois, pendant la Seconde Guerre mondiale. Une équipe de scientifiques effectue des recherches sur les bombes qui ont été accidentellement larguées sur cette ville immortelle.
Entre la Wehrmacht et l’Armée rouge, la guerre fut totale
Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...
Dans nos sociétés démocratiques, la tolérance est un principe fondamental, qui peut se définir ainsi : l’acceptation de la...
Le 6 Juin 1944 à 6h30 du matin, les troupes alliées débarquent sur les plages de Normandie, ouvrant l’un...
La destinée de l’Afrique du Nord durant la seconde guerre mondiale, et particulièrement entre 1940 et 1944, constitue une...
Année charnière de la seconde moitié du XXᵉ siècle, 1979 concentre une série de ruptures qui redéfinissent durablement l’ordre...
Le Titanic possédait quatre cheminées emblématiques, mais en réalité, seule trois d’entre elles étaient fonctionnelles. La quatrième, située à...
L’historien Thomas Snégaroff part sur les traces de Raymond Vaudé, un voyou ordinaire au destin extraordinaire : condamné au...
Les Etats-Unis fêtent le succès d’Apollo 11, exploit qui place le pays devant leur ennemi russe, pourtant bien supérieur...
Utilisant des archives rares provenant de sources du monde entier, cette série dont les images ont été colorisées, nous...
L’opération Typhon, c’est-à-dire la tentative de conquête de Moscou fut le point d’orgue de l’opération Barbarossa, ainsi qu’un tournant...
D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre imaginaire? Voir la Grande Guerre, ne plus...
Découvrez les dernières heures du 3e Reich. Jusqu’au bout, Hitler s’est cru capable de repousser les armées russes. La bataille...
Cette vidéo est la deuxième d’une série de quatre, toutes aussi passionnantes qu’indispensables pour découvrir ou mieux comprendre l’histoire...
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un Japon sous occupation américaine, vingt-huit hauts responsables nippons, accusés de...
Tel un « Rastignac » débarqué seul et contre l’avis de sa famille à Paris, il finira par réaliser...
Dessau, en zone d’occupation soviétique, le 22 octobre 1946. Un commando spécial cerne l’immeuble où habite l’ingénieur Helmut Banas...
Découvrez l’histoire méconnue des véritables Papillon, ces deux hommes qui ont défié la mort, la jungle et la légende....
Le canon d’assaut Sturmgeschütz III (StuG III) fut le véhicule blindé de combat produit au plus grand nombre d’exemplaires...
Le documentaire La bataille de Terre-Neuve souligne les 100 ans de la bataille la plus sanglante de la Première...
