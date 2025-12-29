Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Hitler contre l’URSS – Guerre totale Entre la Wehrmacht et l’Armée rouge, la guerre fut totale

Documentaire Les inovations digitales Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...

Podcast Karl Popper – Le paradoxe de la tolérance Dans nos sociétés démocratiques, la tolérance est un principe fondamental, qui peut se définir ainsi : l’acceptation de la...

Podcast Le jour J Le 6 Juin 1944 à 6h30 du matin, les troupes alliées débarquent sur les plages de Normandie, ouvrant l’un...

Conférence De Gaulle, Churchill et l’Afrique du Nord La destinée de l’Afrique du Nord durant la seconde guerre mondiale, et particulièrement entre 1940 et 1944, constitue une...

Podcast 1979 : le basculement du monde Année charnière de la seconde moitié du XXᵉ siècle, 1979 concentre une série de ruptures qui redéfinissent durablement l’ordre...

Podcast Pourquoi le Titanic avait-il une fausse cheminée ? Le Titanic possédait quatre cheminées emblématiques, mais en réalité, seule trois d’entre elles étaient fonctionnelles. La quatrième, située à...

Documentaire De bagnard à résistant, l’incroyable histoire de Raymond Vaudé L’historien Thomas Snégaroff part sur les traces de Raymond Vaudé, un voyou ordinaire au destin extraordinaire : condamné au...

Documentaire La réussite d’Apollo 11 Les Etats-Unis fêtent le succès d’Apollo 11, exploit qui place le pays devant leur ennemi russe, pourtant bien supérieur...

Documentaire La grande guerre en couleur (5) – Chaos sur le front de l’Est Utilisant des archives rares provenant de sources du monde entier, cette série dont les images ont été colorisées, nous...

Documentaire Moscou : opération Typhon L’opération Typhon, c’est-à-dire la tentative de conquête de Moscou fut le point d’orgue de l’opération Barbarossa, ainsi qu’un tournant...

Documentaire 14-18 : la Première Guerre mondiale à travers la bande dessinée D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre imaginaire? Voir la Grande Guerre, ne plus...

Documentaire La bataille de Berlin Découvrez les dernières heures du 3e Reich. Jusqu’au bout, Hitler s’est cru capable de repousser les armées russes. La bataille...

Documentaire Les panzers d’Hitler attaquent la Russie Cette vidéo est la deuxième d’une série de quatre, toutes aussi passionnantes qu’indispensables pour découvrir ou mieux comprendre l’histoire...

Documentaire 1946. Le long procès de Tokyo Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un Japon sous occupation américaine, vingt-huit hauts responsables nippons, accusés de...

Documentaire Jean-Claude Brialy, l’homme qui voulait tant être aimé Tel un « Rastignac » débarqué seul et contre l’avis de sa famille à Paris, il finira par réaliser...

Documentaire Kidnappés par Staline, des scientifiques au service de l’URSS Dessau, en zone d’occupation soviétique, le 22 octobre 1946. Un commando spécial cerne l’immeuble où habite l’ingénieur Helmut Banas...

Documentaire Les canons d’assaut allemands : les Stug III et IV Le canon d’assaut Sturmgeschütz III (StuG III) fut le véhicule blindé de combat produit au plus grand nombre d’exemplaires...