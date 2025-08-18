Documentaire

Chaque jour, 5 millions de passagers empruntent les transports en commun parisiens.Mais derrière cette routine, c’est une tout autre réalité qui s’impose : celle d’un réseau sous tension.

Ce documentaire vous entraîne dans les entrailles du métro, là où pickpockets, revendeurs de crack et bandes organisées imposent leur loi. Entre les « détrousseurs de l’aube », les dealers embusqués et les tagueurs armés, chaque station peut devenir un piège.

En suivant les patrouilles, nos caméras capturent des scènes inédites : arrestations musclées, courses-poursuites, surveillances discrètes. Témoignages de policiers, d’usagers, d’anciens délinquants… une plongée saisissante dans un monde parallèle.

Un reportage choc au cœur des souterrains parisiens.