Documentaire

Ils ne sont ni paresseux, ni « décrocheurs » mais atteints d’un mal étrange, la peur irrationnelle d’aller à l’école. Lisa, Hugo, Tom et Philippe tentent de faire face à cette phobie scolaire qui les malmène, jusqu’au plus profond de leur être. Leur univers s’est peu à peu rétréci, jusqu’à parfois ne plus être constitué que par les quatre murs de leur chambre, depuis le jour où leur tête, leur corps n’ont plus pu les porter jusqu’à l’école.

Leurs parents, pas du tout préparés à affronter la violence de cette pathologie – qui n’est pas reconnue en tant que telle – se heurtent à l’incompréhension générale, devenus comme prisonniers eux-mêmes, entre la pression sociale et des enfants qui se renferment. Face à l’institution qui met en avant l’obligation légale de scolariser les enfants, enfants et parents tentent de trouver des solutions, qui leur permettent de croire à nouveau dans un avenir où chacun pourra trouver sa place.

Un documentaire d’Anne Mourgues (2020), coproduit par Les Docs du Nord et Public Sénat