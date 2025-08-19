La loi Duplomb, et ses nombreux rebondissements, a été la saga de l’été en France. Interdit depuis 2016, l’acétamipride devait être à nouveau autorisé par ce texte, notamment pour soulager la filière des betteraves sucrières et des noisetiers. Mais la mobilisation populaire, et l’avis du Conseil d’Etat a eu raison de cette disposition. Quelle est la situation en Europe ? Pourquoi certains néocotinoïdes, comme l’acétamipride, à la fois dangereux pour la biodiversité et la santé humaine, sont encore autorisés ?
