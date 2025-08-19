Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pesticides : manger sain, est-ce encore possible ? Vous pensiez que l’époque des pesticides était révolue ? Vous n’êtes pas au bout de vos surprises? Utilisés en...

Conférence Innovation : un océan de promesses L’exploration du monde marin ne cesse d’inspirer scientifiques, ingénieurs et artistes. L’observation des formes et structures des organismes peuplant...

Conférence Développer les recherches sur les récifs coralliens Cette conférence, qui a lieu à Chimie ParisTech (membre de PSL), a pour objectif de faire un état des...

Conférence Réchauffement des océans et pollution plastique Comment mieux comprendre l’impact du réchauffement climatique sur l’océan ? Comment lutter contre la plastification de ce dernier ?...

Conférence L’énergie en 2050 S’agissant de 2050, il y a toutes sortes de questions qui se posent mais il y a évidemment la...

Conférence Le Vivant, moteur de la transformation de notre modèle agricole/alimentaire L’agriculture : le Vivant au quotidien vise à échanger avec tous les intervenants autour d’un projet agricole fort, positif...

Documentaire Expédition Kachgar – La route de la soie Nous traversons la Roumanie, la Hongrie et la Slovénie, pour voir les défis liés à l’accès à l’eau et...

Conférence L’eau, une molécule oubliée dans la biodiversité ? L’eau est la molécule clé du vivant et joue un rôle fondamental dans la biodiversité. La consommation de l’humain...

Documentaire Valoriser les déchets de production Lutter contre le gaspillage est essentiel, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Pour preuve : dans le secteur...

Documentaire L’huître triploïde, authentiquement artificielle Considérée comme un O.V.M. – Organisme Vivant Modifié – l’huître triploïde remplace peu à peu huître naturelle sur les...

Documentaire Les fermiers de la mer Quand la Méditerranée et les océans se vident de leurs poissons, les aquaculteurs remplacent peu à peu les pêcheurs.

Documentaire Les coulisses de la science – L’aquaculture des micro-algues Les microalgues représenteraient une alternative au pétrole, une source de protéines alimentaires, tout en recyclant du dioxyde de carbone....

Documentaire Greta Thunberg, qui est-elle vraiment ? À 16 ans, cette jeune Suédoise est devenue une égérie dans le monde entier. Greta Thunberg inspire toute une...

Documentaire Bateaux: attention black carbon Si le transport maritime était un pays, il serait le 6ème plus gros pollueur de la planète. En cause:...

Documentaire Paul Watson – Une vie pour les océans Ce film retrace le parcours et le combat de l’activiste écologiste Paul Watson, co-fondateur de Greenpeace et fondateur de...

Documentaire Géothermie profonde Dans le Jura, un projet de géothermie profonde secoue le canton. Les forages à 5km de profondeur et des...

Documentaire Lutter pour la nature en temps de guerre ? Le terme “écocide“ désigne la destruction de milieux naturels de la faune et de la flore, ce qui n’est...

Conférence Le changement océanique Fin 19e, les naturalistes découvrent que les profondeurs de l’océan hébergent une diversité biologique insoupçonnée. Au 21e siècle, ce...

Documentaire Incendies à Los Angeles : comprendre l’Inévitable Chaque année, des feux de forêt, dont les flammes atteignent parfois les 25 mètres de haut, détruisent tout sur...