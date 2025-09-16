Au tribunal comme à la maison, le divorce est souvent synonyme de guerre ouverte. Pensions alimentaires impayées, gardes partagées contestées, rancunes sans fin : derrière chaque séparation se cachent des batailles humaines, financières et judiciaires. Ce documentaire plonge au cœur de ces conflits, là où juges, avocats, mères et pères se battent pour leurs droits… et parfois pour leur survie. Mais dans cette guerre des adultes, les enfants sont les premiers à en payer le prix.
Réalisateur : Andréa Riedinger