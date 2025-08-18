Patrick Jacot est depuis toujours passionné d’oiseaux. Cet hyperactif aux multiples casquettes a en effet consacré toute sa vie à la sauvegarde et à la protection de la faune aviaire, notamment à travers le Centre Ornithologique de Réadaptation de Genthod, qu’il a créé avec deux collègues en 1975, dans le canton de Genève, dont le but est le soin aux oiseaux d’espèces européennes. Qu’ils soient blessés, malades ou en difficulté, qu’il s’agisse d’un simple petit moineau ou d’une espèce rare, ici on les recueille, on les soigne et une fois guéris, on les réadapte à la vie sauvage.
Et comme si ses journées n’étaient pas déjà assez remplies, Patrick Jacot exerce également une activité professionnelle, lucrative cette fois, à l’Aéroport de Genève, en tant que conseiller scientifique dans le cadre de la prévention du péril animalier. Il est également régulièrement consulté et participe activement à de multiples projets de sauvegarde, raison pour laquelle, le surnom de « Monsieur Oiseaux » lui va si bien….