Documentaire

Paris comme vous ne l’avez jamais vue. Derrière ses monuments mythiques et ses boulevards animés, la capitale cache un autre visage : celui de ses lieux interdits, de ses toits vertigineux, de ses catacombes mystérieuses et de ses stations de métro fantômes. Ce documentaire exceptionnel vous emmène à la découverte des secrets les mieux gardés de la Ville Lumière : explorateurs urbains défiant le vide, chevaux de la Garde républicaine, ventes aux enchères insolites, artistes de rue, et même… un tricératops géant vendu à Paris !

De la Seine à Bastille, des toits du Louvre aux profondeurs des carrières, partez pour un voyage unique au cœur du Paris insolite, caché et fascinant.