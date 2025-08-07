À l’approche des vacances, l’aéroport d’Orly se prépare à vivre l’un de ses weekends les plus intenses de l’année. Avec des journées classées « rouge », l’activité de l’aéroport double, accueillant plus de 100 000 voyageurs impatients de s’évader vers des destinations de rêve comme Ibiza, Marrakech ou Cuba. Que ce soit en amoureux ou en famille, tous sont prêts à fuir la grisaille pour retrouver le soleil.
Bienvenue dans les coulisses d’un géant de l’évasion.
Cast : Emmanuelle Rota, Jérôme Dussart, Emmanuel Creutzer