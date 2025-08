Conférence

Au XVIIème siècle, on mesure pour la première fois la distance d’une étoile. Il y a un siècle, nous ne savions pas qu’il existait d’autres galaxies. Aujourd’hui, les grands catalogues comptent des centaines de milliards de galaxies. Notre représentation de l’univers a ainsi évolué grâce à l’essor de méthodes observationnelles qui nous ont révélé un univers plus grand que nous ne l’imaginions. Il a ainsi fallu, de concert, changer notre façon de le décrire et de le penser. Cette conférence est l’occasion de revenir sur la mesure des distances dans notre univers et sur la question de sa finitude ou de son infinitude.