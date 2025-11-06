Ils sont 130 policiers pour une ville de 54.000 habitants. A Narbonne, c’est surtout la nuit que les interventions...
Rodéos urbains, trafics, violences… certains quartiers de Fréjus vivent sous haute tension. Face à une délinquance active, la police...
La prison de la Santé, à Paris, dispose d’un quartier réservé aux personnalités dites « vulnérables ». Exceptionnellement, une équipe de...
C’est un cambriolage spectaculaire : quatre malfaiteurs sont parvenus à dérober 8 bijoux de très grande valeur exposés au...
Jean-Claude Douliery, un maçon au regard langoureux qui plaît beaucoup aux femmes. Séducteur dans l’âme, amoureux qui dissimule pourtant...
À travers une chronique judiciaire édifiante, le combat de huit Texanes victimes de viol pour obtenir justice face à...
Sans les croisements de petits pois réalisés par Gregor Mendel, nous aurions eu beaucoup de difficultés à comprendre les...
Ces jeunes américains qui se défoulent en appuyant sur le champignon
Fin septembre 2020, une plainte a été déposée contre Gérald Marie, dirigeant de la prestigieuse agence de mannequins Élite,...
Un scandale sans précédent vient d’éclater aux Pâquis, le quartier chaud de Genève. Des policiers seraient de mèche avec...
Retour sur l’itinéraire meurtrier d’Alfredo Stranieri, petit escroc spécialisé dans la reprise d’affaires commerciales qui est peu à peu...
Les accidents de la route sont une cause majeure de décès et de blessures dans le monde entier. Comprendre...
Ligoter, torturer et puis tuer. Dennis Rader, alias BTK (pour bind, torture and kill), est un tueur en série...
De Marseille à Bruxelles, en passant par Rennes ou Dijon, la DZ Mafia n’en finit plus d’étendre son emprise....
À Guyancourt, un nouveau phénomène inquiète les autorités : des victimes découvrent la disparition de leur carte bancaire sans...
Quand Paris s’endort, une autre ville se réveille. Violences, urgences, tensions : policiers, pompiers et brigades spéciales veillent sans...
La Gendarmerie nationale est un pilier essentiel des forces de sécurité en France, avec une réputation en tant que...
Avec l’aide de l’OCPRF, Benoît Bertrand-Cadi a enquêté sur tous ceux qui, misérables aux abois ou milliardaires méprisants, tentent...
Depuis les premières constatations sur les lieux de l’infraction (relevés d’empreintes, recherches de témoignages, écoutes, filatures…) jusqu’à l’interpellation du...
L’affaire Guy Ouellette prend de l’ampleur. Non seulement le témoin-vedette de la Commission Charbonneau, Lino Zambito, s’ajoute dans la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site