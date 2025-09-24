Dès les premières semaines de sa nomination comme Premier ministre, fin 2024, François Bayrou a été suivi dans son périlleux parcours au coeur de la crise politique la plus grave de la Ve République. Alors que son gouvernement s’est vu refuser le vote de confiance des députés, le 8 septembre 2025, ce film revient sur les neuf mois écoulés et interroge : la France est-elle devenue ingouvernable ?