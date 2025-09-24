Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les défis des ressources énergétiques Le pétrole occupe toujours une place centrale dans le paysage énergétique mondial, malgré les ambitions croissantes de transition vers...

Conférence La mer : des enjeux géopolitiques aux opportunités économiques La mer, vaste étendue qui couvre plus de 70 % de la surface terrestre, est bien plus qu’un simple...

Podcast De Carlson à Kirk : l’empire médiatique de l’extrême droite Plongée au cœur des réseaux d’influence de l’extrême droite américaine : de Tucker Carlson à Charlie Kirk, comment ces...

Conférence La France d’après – tableau politique Comment fixe-t-on son choix électoral dans cet Archipel qu’est devenue la France ? De quel poids pèsent les singularités...

Documentaire Sandrine Rousseau, en vert et contre tous ! Féministe convaincue, verte radicale, adepte du parler cash, Sandrine Rousseau s’est imposée dans le paysage politique et médiatique à...

Conférence Face au changement climatique , la résilience de l’État et des Territoires Nous vivons un moment sans équivalent dans l’histoire, l’effondrement de la biodiversité a pris une vitesse effrayante, le réchauffement...

Conférence Laïcité et émancipation républicaine : une approche philosophique En réinscrivant le principe de laïcité dans le cadre philosophique du républicanisme, nous essaierons de comprendre pourquoi, loin de...

Documentaire Populisme, l’Europe en danger Ils prétendent parler au nom du peuple, dont ils épousent habilement les attentes. À chaque problème, ils offrent invariablement...

Documentaire Les voisins de Poutine Un périple de trois semaines à travers d’anciennes républiques de l’URSS peu après l’annexion de la Crimée par la...

Documentaire Devenir président et le rester : les secrets des gourous de l’Élysée Dans la France des années 80-90, deux hommes ont inventé une nouvelle technique de prise du pouvoir : la...

Documentaire 26 ans et syndique C’est la nouvelle syndique de Bullet, une des plus jeunes de Suisse Romande aussi. Entrée en politique un peu...

Documentaire Back to Trump Country Cette Amérique profonde, dans le Nord du Tennessee, s’était rangée derrière la candidature de Trump. Son slogan « Make...

Documentaire Jean-Luc Mélenchon, l’homme qui avançait à contre-courant Jean-Luc Mélenchon est perçu par les uns comme l’héritier de Jaurès et le sauveur de la gauche, par d’autres...

Documentaire Faut-il vraiment croire les sondages politiques ? La fiabilité des sondages politiques est un sujet complexe et dépend de plusieurs facteurs, notamment de la méthodologie employée,...

Documentaire Le toit du monde à l’heure zéro L’actuel dalaï-lama, quatorzième du nom, fête cette année ses 80 ans. Prix Nobel de la paix en 1989 et...

Documentaire Convention citoyenne, un nouveau climat démocratique Corinne, Nicolas et William font partie des 150 français tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour...

Documentaire Chirac, le jeune loup (1/2) Né le 29 novembre 1932 à Paris, d’un père employé de banque et d’une mère au foyer qui adule...