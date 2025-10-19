Documentaire

Plonger dans le quotidien des astronautes : du frisson du décollage (Mach 2… Mach 20) aux nausées spatiales, vertiges et désorientation des premiers jours en apesanteur. À travers des témoignages inédits, ils racontent la métamorphose du corps (fonte musculaire, os qui s’affaiblissent, cœur qui se relâche), l’entraînement sous contraintes, et la difficile réadaptation sur Terre.

On découvre aussi le choc psychologique de “l’overview effect”, la beauté hypnotique de la planète bleue… et l’ombre du rayonnement cosmique, obstacle n°1 vers Mars. Entre cohésion d’équipage, incendie à bord de Mir, sorties extravéhiculaires et isolement extrême, le documentaire pose une question simple : jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour explorer l’inconnu ?