Depuis son enfance passée aux Îles de la Madeleine, Mario Cyr se mêle avec passion aux vagues de la mer dans l’esprit de la découvrir dans toute son immensité. En parfaite symbiose avec elle, ce cinéaste sous-marin la parcourt dans ses moindres recoins pour y surprendre les espèces les moins connues. Son but : aller chercher des images sous-marines peu accessibles à l’être humain, qui resteront un témoignage de cet environnement extraordinaire, mais fragile.

Parmi les différents métiers que Mario Cyr a pratiqués – pêcheur, aquaculteur, plongeur commercial puis finalement cinéaste sous-marin, la mer a toujours été là pour répondre à sa soif d’aventures. Pendant ses expéditions à travers le monde, Mario Cyr a acquis des connaissances considérables sur la faune marine et sa diversité. Sa carrière est tout à fait exceptionnelle : 16 séjours dans l’Arctique canadien, plus de 8 000 plongées à son actif et une participation à plus de 70 documentaires.

Le sympathique Madelinot a parcouru le monde, équipé des meilleures caméras sous-marines, pour des équipes prestigieuses de télévision, dont celles de National Geographic et de la BBC. Sa dernière aventure a duré une quinzaine de mois : Mission Antarctique, à bord du Sedna IV. Mario Cyr préfère l’aventure à la sédentarité, laissant parfois sa famille derrière lui, avec regret. » C’est le seul bémol à mon métier « , dit-il.

Sa dernière expédition en Antarctique l’a propulsé dans un autre univers, au sein d’un décor de glace féerique qui subit les assauts dévastateurs du réchauffement climatique. Cette folle expédition fut à la hauteur des plus grandes aspirations de cet homme passionné de nature.

Mario Cyr prépare actuellement une autre aventure qui le mènera l’an prochain dans l’Arctique canadien. Il y captera des images sous-marines de phoques pour le prochain documentaire du cinéaste français Jacques Perrin (Le Peuple migrateur). En attendant ce grand départ, le cinéaste ne chômera pas puisqu’il se rendra au large de Baie-Comeau pour y filmer les requins du Groenland et observer la faune exceptionnelle du golfe Saint-Laurent.

Ce documentaire sera donc l’occasion de partager avec cet amoureux de la faune et la flore sous-marine ses connaissances et ses plus beaux souvenirs d’expéditions. Cette fascination de l’homme pour la mer et ses habitants nous place aux premières loges pour découvrir des images d’une beauté exceptionnelle et pour comprendre toute la fragilité de ce milieu marin, si dépendant de l’équilibre des écosystèmes.

Réalisation : Simon C. Vaillancourt

