Premier chasseur monoplan de la Royal Air France, le Hawker Hurricane s’illustra durant la Bataille d’Angleterre. Il fut chargé...
C’est le seul drapeau du monde à avoir été imaginé par un enfant… Découvrez (sans plus attendre) l’histoire du...
Issu d’une prestigieuse famille sicilienne, Ettore Majorana (1906-1938 ?) fut un physicien d’exception, introverti et solitaire, collaborateur d’Enrico Fermi....
Les dictateurs communistes ont marqué profondément l’histoire contemporaine, incarnant des régimes où le pouvoir absolu était concentré entre les...
L’histoire de la contraception est indissociable du nom de Margaret Sanger, une pionnière qui a dédié sa vie à...
Dix ans durant, à partir du milieu des années 1960, des millions de jeunes occidentaux ont rêvé de prendre...
Immortalisé dans le film « Valkyrie » de Bryan Singer sous les traits de Tom Cruise, le colonel Claus von Stauffenberg...
La guerre froide, période de tensions exacerbées entre les États-Unis et l’Union soviétique, a profondément marqué le paysage géopolitique...
Che Guevara, le penseur radical, et Fidel Castro, l’animal politique, pouvaient-ils se partager la figure de libérateur de l’Amérique...
Elle s’appelait Simone Jacob. Elle n’a que 16 ans en 1944 lorsqu’elle est interpellée à Nice par la Gestapo....
Cette collectivité du Pacifique sud souhaite-t-elle rester française ? Cette question, posée aux habitants de l’archipel, est la culmination...
La révolution russe est l’ensemble des événements ayant conduit en février 1917 au renversement spontané du régime tsariste de...
Dans la première moitié du XXe siècle, le clown Grock a été une véritable légende du cirque. De son...
Retour sur la vie incroyable du père de la Turquie moderne, une figure majeure du XXème siècle : le...
L’Homme dans l’Espace : un fantasme farfelu qui va pourtant se concrétiser le 12 avril 1961. Le premier homme...
Lorsque le sous-marin nazi U-515 quitte Lorient en avril 1944 pour partir à la chasse aux navires ennemis, il...
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur fond d’antisémitisme séculaire, la une de la «Pravda» révèle une information...
«Qui a tué Massoud ?» raconte les circonstances de la mort du chef charismatique de la résistance afghane, le...
Au XXème siècle, l’eugénisme était une croyance populaire chez les scientifiques européens. La « science des bonnes naissances »,...
À travers le combat de quatre militantes oubliées, la difficile conquête du droit de vote pour les femmes en...
