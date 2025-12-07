Documentaire

Nous sommes en août 1991, au bois de la Souche, près d’Epinal dans les Vosges.Alors qu’il promène son chien, un gendarme découvre le corps d’une jeune femme derrière un arbre. Après analyses les gendarmes découvrent qu’il s’agit de Valérie Bechtel, une jeune femme de 19 ans habitant chez ses parents à Thaon les Vosges. Les analyses révèlent également que la jeune victime est morte par strangulation.

Rapidement, Yann Bello, l’ex-petit copain de la victime va se confier. Il accuse du meurtre son meilleur ami, et lui aussi ex-petit copain de Valérie Bechtel, Raphaël Maillant. Il explique qu’ils se sont rendus le soir du meurtre chez Valérie pour tenter de voler le magnétoscope de ses parents mais que tout aurait dérapé…

En 1997, sur les seuls aveux de Bello les deux hommes se retrouvent aux assises d’Epinal. Ce sera donc parole contre parole. Au terme des débats, Raphaël Maillant, reconnu coupable du meurtre de Valérie Bechtel, est condamné à 17 ans de prison. Yann Bello, quant à lui, est condamné à deux ans pour vol de magnétoscope, et recel de cadavre.

Pourtant vingt ans après la mort de Valérie, l’affaire va peut-être rebondir…