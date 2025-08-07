Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La Somalie, le sexisme et moi Qu’est-ce que c’est qu’être une femme active en Somalie en 2022 – essayer de faire un travail dans une...

Documentaire Mexique : Brut a rencontré un tueur à gages Inégalités sociales, cartels de la drogue qui font régner la terreur… Au Mexique, environ 35 000 meurtres ont été...

Documentaire Vous rêvez de créer vos objets, ils le font pour vous Attention révolution : les consommateurs sont en train de reprendre le pouvoir ! On connait déjà le financement participatif...

Documentaire Ils apprennent à tirer dès l’enfance ! Ils sont hauts comme 3 pommes, mais déjà fous de la gâchette. Aux Etats-Unis, on initie les enfants aux...

Documentaire Le vrai visage de Tahiti Misère et exclusion, loin des cartes postales et des plages de sable blanc, Tahiti affiche un visage que les...

Documentaire Ces zoos qui tuent leurs animaux : pourquoi ça fait débat en Europe ? Nous vous emmenons au zoo, où les visiteurs apprécient particulièrement les bébés animaux, et où les bêtes vivent bien...

Documentaire Le Kenya, le nouvel eldorado des entreprises françaises L’appétit de la nouvelle classe moyenne kenyane, tout bonus pour Danone

Documentaire Archipels – Les révoltés du Baûl, la révolution des danseurs Dans l’inde traditionnelle, arque boutée sur son système des castes, des artistes révoltés ont pris le parti de rejeter...

Documentaire Le Luberon de Dora Maar / Russie / Ouganda Le Luberon, baume au cœur de Dora Maar. Bouleversée par sa rupture avec Pablo Picasso, Dora Maar s’isole ici,...

Documentaire Etats Unis : le ghetto de la grande délinquance La criminalité ne cesse d’augmenter depuis aux États-Unis. En cause : une police qui a donné la priorité à...

Documentaire Industrie en france : les recettes du succès Le « made in France » et les emplois qui en découlent sont un sujet très débattu par les politiques, notamment...

Documentaire Beyrouth, ville meurtrie A Beyrouth, certaines bâtisses historiques comme le palais Sursock ont été gravement endommagées après l’explosion du 4 août.

Documentaire Ils fleurissent le béton des villes en semant des graines Lorsque aimer la nature se conjugue avec habiter en ville, il arrive que des citadins profitent du moindre espace...

Documentaire Venise où le tourisme de masse asphyxie la ville Première destination cette semaine Venise où le tourisme de masse asphyxie la ville à certaines périodes. Nous irons ensuite...

Documentaire Japon : l’ombre de la guerre Le Japon vient d’opérer un virage historique. En décembre, Tokyo a annoncé un doublement de son budget défense d’ici 2027,...

Documentaire Vie des saisonniers : l’autre face de Verbier Verbier vient d’être sacrée meilleure station du monde pour 2022. La station attire massivement les touristes mais aussi les...

Documentaire Les routes de l’impossible – Népal, les voies de la sagesse Loin des circuits touristiques, les habitants de la région de Gorkha se battent contre la mousson. Des villages de...