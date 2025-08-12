Rejoignez une aventure spectaculaire à bord du Magnifica, un paquebot de croisière qui fait le tour du monde. Découvrez des escales mythiques, des paysages paradisiaques et des moments inoubliables avec des voyageurs passionnés. De l’Île de Pâques aux lagons de Tahiti, suivez ces voyageurs exceptionnels dans leur quête de découvertes et de rêves réalisés. Une expérience unique, mais aussi un défi face à la crise sanitaire, qui changera à jamais leur perception du voyage.