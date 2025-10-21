Documentaire

Par-delà sa mort, en 1953, quelle a été l’emprise de Staline sur la société russe jusqu’à aujourd’hui ? En archives et témoignages, une plongée dans l’encombrant héritage laissé par le « petit père des peuples ».

Des steppes sibériennes aux capitales occidentales, la mort de Joseph Staline, le 5 mars 1953, suscite une onde de choc. En URSS, où il régnait sans partage depuis trois décennies, mais aussi dans tous les pays frères et chez les communistes du monde entier, l’heure est à la célébration de celui qui a vaincu le nazisme au prix d’immenses sacrifices, transformé l’Union soviétique en superpuissance et donné à l’idéologie communiste un rayonnement inédit. Oubliés les terribles purges des années 1937-1938, les millions de déportés aux camps du Goulag. Pour ses obsèques à Moscou, le Kremlin a vu les choses en grand : un film hommage est tourné et le corps embaumé du « petit père des peuples » rejoint le tombeau de Lénine dans le mausolée érigé sur la place Rouge. Staline est mort mais la Russie n’en a pas fini avec lui. Ses successeurs à la tête de l’URSS, puis de la Communauté des États indépendants (CEI) et enfin de la Fédération de Russie vont devoir vivre avec la mémoire du passé brutal qu’il leur a laissé en héritage.

Déboulonné ou ressuscité

À la lumière de nouvelles connaissances historiques rendues possibles par l’ouverture des archives soviétiques après l’effondrement de l’URSS en décembre 1991, puis des recherches sur les crimes du stalinisme effectuées par l’ONG Memorial, dissoute par la justice russe en 2021, Denis Van Waerebeke et Olivia Gomolinski (coautrice des Bourreaux de Staline – Katyn 1940) se penchent sur l’encombrant héritage de Joseph Staline. Nourri d’archives de films d’actualités, d’extraits de fictions de propagande, des éclairages d’historiens et de l’ancien avocat de Memorial Grigori Vaïpan, le documentaire explore les traces qu’il a laissées dans la société russe, de la sidération qui a suivi son décès à l’apparente déstalinisation orchestrée par Khrouchtchev au début des années 1960, de la révélation de ses crimes pendant la perestroïka au retour en grâce du vainqueur de la Grande Guerre patriotique sous Poutine. Ou comment, depuis soixante-dix ans, ses successeurs ont déboulonné ou ressuscité à l’envi sa statue au travers de multiples réécritures de l’histoire.

Documentaire de Denis Van Waerebeke (France, 2022, 56mn) disponible jusqu’au 27/01/2026