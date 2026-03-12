Documentaire

Retranchée derrière les murs du Palais Cambon à Paris, la Cour des comptes est la plus importante institution financière de la République. Et la plus méconnue, sauf peut être son célèbre rapport annuel sur les gaspillages de l’argent du contribuable.Qui sont ses magistrats ? Que contrôlent-ils ? Pourquoi ? Avec quels pouvoirs ? Quelles sont les conséquences pour celui qui est « épinglé » par la Cour ?Pendant plusieurs mois, une équipe de l’agence CAPA a pu filmer, dans les coulisses de la Cour et sur le terrain, la vie de plusieurs magistrats en mission à Paris, en province et même… en Afrique. Car depuis 2001, la Cour est aussi commissaire aux comptes de l’ONU.De la restauration du Palais de Chaillot à la place de la Joconde au Louvre, Emmanuel et Maïa cherchent à comprendre les dérapages des grands travaux. Leur rapport donnera lieu à une audition parlementaire très dure au Sénat.Alain et Hélène sortent de l’ENA. Ils font leurs premiers pas à la Cour. Pendant qu’Alain découvre ses liasses de pièces comptables dans des km d’archives, Hélène, elle, se retrouve à vérifier l’organisation de la force d’interposition de l’ONU en Côte d’Ivoire.Grande enquête nationale en France : pourquoi tant de subventions pour les clubs professionnels ? Magistrate à la Chambre régionale des comptes d’Orléans, Françoise va chercher à comprendre pourquoi la mairie de Bourges prête son gymnase aux pros du club de basket.Un documentaire qui pose aussi la question des pouvoirs de la Cour : si l’institution financière a eu le mérite de découvrir le scandale de l’ARC, elle a dû saisir la justice pour envoyer le président Jacques Crozemarie en prison, après l’avoir « épinglé » dans son rapport. C’est avec l’ARC que la Cour a commencé à vérifier l’utilisation des dons par les associations.