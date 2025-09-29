Documentaire

Dans leur langue, Tsaatan signifie, de manière quelque peu péjorative, « ceux qui vivent avec les rennes ». Ils habitent un territoire situé entre la Mongolie et la Russie.

Au nord de la Mongolie, le clan Tsaatan vit en symbiose avec ses rennes depuis 3 000 ans.

Bat, héritier d’un renne sacré transmis par son père chamane, lutte pour protéger sa famille et son troupeau dans l’un des territoires les plus froids du monde. Quand l’animal vieillit et meurt, il doit accomplir un rituel ancestral pour choisir, à travers un rêve, le nouveau gardien spirituel.

Chez les Tsaatan, tant qu’il y aura des rennes, il y aura un peuple.