Les 12 plus beaux temples du Cambodge !
Les 12 plus beaux temples du Cambodge !
Quand la maison d’arrêt devient un palace. Chaîne : M6 Émission : 100% Mag Patrick Spica Productions
La Bolivie ne se contente pas d’être une destination touristique ; elle est une épreuve physique, une expérience sensorielle...
Coachella est le nom d’un festival de musique annuel qui se tient à Indio, en Californie, dans la vallée...
67 000, c’est le nombre de chambres d’hôtes en France. Synonyme de chaleur et d’authenticité, les maisons d’hôtes sont...
Dur de rentrer après les vacances… Certains ont décidé d’en profiter encore et de se mettre au vert le...
Innovations spontanées, inventions quotidiennes, réparations improvisées… Le système D est profondément ancré dans la vie des Cubains. Déjà dans...
Madinina, l’île aux fleurs est l’autre nom d’une des perles de la Caraibe, la Martinique. Par-delà l’image de ses...
Pollution industrielle, dégazages sauvages, algues vertes ou encore pollution domestique, des plages qui devraient faire le bonheur des vacanciers...
Le rubis est la pierre la plus rare et la plus chère au monde. Les plus beaux viennent de...
Parachutiste émérite, ancien militaire, Patrick emmène Talia pour un saut en tandem au-dessus de Bora Bora. Ils vont découvrir...
Situé à l’extrême sud de la Corse, le domaine de Murtoli est un écrin de verdure et de luxe....
Immersion dans l’hôtel de luxe Burj al Arab à Dubaï.
La Martinique est une île de carte postale, véritable merveille, grâce à ses plages de sable blond, ensuite avec...
Madère, surnommée l’île de l’éternel printemps, est un véritable joyau portugais posé au cœur de l’océan Atlantique. Son climat,...
Connaîtra-t-on un jour pourquoi et dans quelles circonstances Jennifer Charron a été assassinée, en 2007, entre le vendredi 27...
En Inde, la majorité des mariages sont arrangés. L’anthropologue Anne-Sylvie Malbrancke se rend à Jaipur, au Rajasthan, pour assister...
Approche des vacances, vous vous êtes sans doute muni d’un guide pour dénicher les meilleures adresses. Et vous vous...
Srinagar, « Venise de l’Inde », construite sur l’eau, et destination favorite des jeunes mariés indiens. Les maisons flottantes sont l’une...
La Grande Braderie de Lille est un événement annuel majeur qui se déroule dans la ville de Lille, en...
Audrey Tordelli nous emmène en Balade dans le Cap. Au programme coups de rames à Erbalunga avec Louis Azzara,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site