Documentaire Prison à vendre Quand la maison d’arrêt devient un palace. Chaîne : M6 Émission : 100% Mag Patrick Spica Productions

Article 4 infos insolites sur la Bolivie La Bolivie ne se contente pas d’être une destination touristique ; elle est une épreuve physique, une expérience sensorielle...

Documentaire Elles vont s’éclater à Coachella ! Coachella est le nom d’un festival de musique annuel qui se tient à Indio, en Californie, dans la vallée...

Documentaire Ils ouvrent leur maison d’hôtes 67 000, c’est le nombre de chambres d’hôtes en France. Synonyme de chaleur et d’authenticité, les maisons d’hôtes sont...

Documentaire C’est la rentrée : si on repartait en week-end Dur de rentrer après les vacances… Certains ont décidé d’en profiter encore et de se mettre au vert le...

Documentaire Je visite Cuba sans argent ! Innovations spontanées, inventions quotidiennes, réparations improvisées… Le système D est profondément ancré dans la vie des Cubains. Déjà dans...

Conférence La Martinique, l’île aux fleurs Madinina, l’île aux fleurs est l’autre nom d’une des perles de la Caraibe, la Martinique. Par-delà l’image de ses...

Documentaire Enquête : les plages de nos vacances sont-elle toujours paradisiaques ? Pollution industrielle, dégazages sauvages, algues vertes ou encore pollution domestique, des plages qui devraient faire le bonheur des vacanciers...

Documentaire Le rubis sang de pigeon de Birmanie Le rubis est la pierre la plus rare et la plus chère au monde. Les plus beaux viennent de...

Documentaire Bora Bora : chute libre au dessus de l’île Paradisiaque Parachutiste émérite, ancien militaire, Patrick emmène Talia pour un saut en tandem au-dessus de Bora Bora. Ils vont découvrir...

Documentaire Domaine de Murtoli, le trésor gardé de la Corse Situé à l’extrême sud de la Corse, le domaine de Murtoli est un écrin de verdure et de luxe....

Documentaire Les Antilles, découverte des paysages paradisiaques de Martinique La Martinique est une île de carte postale, véritable merveille, grâce à ses plages de sable blond, ensuite avec...

Article Madère ou le printemps éternel Madère, surnommée l’île de l’éternel printemps, est un véritable joyau portugais posé au cœur de l’océan Atlantique. Son climat,...

Documentaire Affaire Charron, les deux suspects Connaîtra-t-on un jour pourquoi et dans quelles circonstances Jennifer Charron a été assassinée, en 2007, entre le vendredi 27...

Documentaire Dans les coulisses du guide du routard Approche des vacances, vous vous êtes sans doute muni d’un guide pour dénicher les meilleures adresses. Et vous vous...

Documentaire Découverte du Monde – Srinagar, Venise de l’Inde Srinagar, « Venise de l’Inde », construite sur l’eau, et destination favorite des jeunes mariés indiens. Les maisons flottantes sont l’une...

Documentaire Incontournable : la grande Braderie de Lille La Grande Braderie de Lille est un événement annuel majeur qui se déroule dans la ville de Lille, en...