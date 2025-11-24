Ressources Dans la même catégorie

Documentaire U-Boot – Sous-marins de la Kriegsmarine Les » Loups Gris » du Grand Amiral Dönitz font trembler l’Angleterre. De l’Arctique au cap de Bonne Espérance...

Documentaire Le Cromwell et les « Cruiser Tanks » britanniques Un char britannique face aux Panzer. Le premier char fut fabriqué par les Britanniques en 1915 et utilisé sur...

Documentaire Urgences de guerre : au coeur d’un hôpital militaire C’est ici que sont rapatriés tous les soldats américains blessés en Irak qui ne peuvent être soignés sur place....

Documentaire Rencontre avec les experts de la DGA Missiles, aéronefs, sous-marins, blindés, tous ces équipements doivent être expertisés et testés avant leur mise en service et pendant...

Documentaire Les véhicules blindés allemands, l’incroyable armada La seconde Guerre Mondiale est terminée depuis bientôt soixante dix ans et pourtant, les historiens et experts militaires poursuivent...

Documentaire Les bombardiers alliés : Anglais, américains, russes La seconde guerre mondiale a été marquée par l’avènement des bombardiers. Une fois encore ce furent les allemands qui...

Documentaire Les mastodontes de l’Armée Rouge : Les chars KV Lorsque Hitler lança , en 1945, son attaque contre la Russie, ses soldats n’imaginaient pas qu’ils allaient devoir affronter...

Documentaire Femmes pilotes de chasse : du rêve à la réalité Elles sont 11 à avoir décroché leur macaron de pilote de chasse, sur une communauté de 350 pilotes en...

Documentaire Rafale, un avion au combat Pour un pilote de chasse français, piloter un Rafale c’est un aboutissement. Commander un escadron Rafale, c’est un honneur....

Documentaire Messerschmitt BF-109 Le meilleur chasseur de la Luftwaffe.Le BF-109 créé par Willi Messerschmitt a été fabriqué à plus de 30 000...

Documentaire Le choc des commandos Les militaires la considèrent comme leurs Jeux olympiques. Le Swiss Raid Commando, qui s’est déroulé du 24 au 27...

Documentaire Le couteau suisse Quel objet est utile aussi bien à l’explorateur, à la ménagère, au campeur ou au cosmonaute, tient dans la...

Documentaire Panzer I – Panzer II Les chars légers allemands, héros des premières victoires d’Hitler. L’une des idées toutes faites sur la seconde guerre mondiale...

Documentaire Les bombardiers de l’Axe Au début de la Seconde Guerre Mondiale et jusqu’à la fin 42, les bombardements tactiques des appareils des forces...

Documentaire Mirage III, le fleuron de l’industrie aéronautique française Le Mirage III a été le premier avion de combat européen opérationnel à MACH-2. Dès 1951, Marcel Dassault fait...

Documentaire Hélicoptères de combat Hélicoptères d’attaque et de transport. Capables de décoller et d’atterrir en se passant d’une piste, les hélicoptères militaires transportent...

Documentaire Porte-avions Charles de Gaulle, un géant des mers Le porte-avions Charles de Gaulle est le fleuron de la Marine française. 2000 hommes vivent dans ce monstre marin...

Documentaire Sauvetage en mer : unis pour sauver En mer, la loi impose à tout marin de porter secours à un autre navire en perdition. En cas...