Article

Dans un monde obsédé par les actions technologiques, les cryptomonnaies et les trades à court terme, les revenus fixes peuvent sembler… ennuyeux. Mais en 2025, cette étiquette « ennuyeuse » est exactement ce qui les rend attrayants.

Les marchés restent volatils, l’inflation ne s’est pas complètement refroidie, et les banques centrales ont adopté une position prudente. Les investisseurs se réveillent au besoin d’équilibre—et les revenus fixes offrent exactement cela. Que vous gériez le risque, cherchiez des flux de trésorerie fiables, ou essayiez simplement de dormir la nuit sans vérifier votre portefeuille toutes les heures, les revenus fixes ont retrouvé leur place.

Cet article explique pourquoi les revenus fixes connaissent un renouveau en 2025, comment ils s’intègrent dans les portefeuilles modernes, et ce que font les investisseurs intelligents pour les utiliser à la fois comme stabilisateur et moteur de revenus.

Qu’est-ce que les revenus fixes et pourquoi sont-ils importants en 2025?

Pour comprendre pourquoi acheter obligation devient pertinent, il faut savoir que les revenus fixes se réfèrent aux investissements qui génèrent des paiements d’intérêts ou de revenus constants au fil du temps. Pensez aux obligations d’État, obligations d’entreprise, obligations municipales, bons du Trésor, ETF de revenus fixes, et même aux nouveaux instruments comme la dette tokenisée.

Voici pourquoi c’est plus important que jamais:

Stabilité : Les obligations sont moins volatiles que les actions et agissent comme un coussin pendant les baisses.

: Les obligations sont moins volatiles que les actions et agissent comme un coussin pendant les baisses. Revenus Prévisibles : Que ce soit par des coupons ou des remboursements à échéance, les revenus fixes vous donnent quelque chose que les actions ne peuvent souvent pas—la constance.

: Que ce soit par des coupons ou des remboursements à échéance, les revenus fixes vous donnent quelque chose que les actions ne peuvent souvent pas—la constance. Liquidité : Surtout avec les ETF et les instruments à courte durée, il est maintenant plus facile d’entrer et de sortir rapidement des positions de revenus fixes.

: Surtout avec les ETF et les instruments à courte durée, il est maintenant plus facile d’entrer et de sortir rapidement des positions de revenus fixes. Gestion des risques: Les obligations peuvent réduire les baisses de portefeuille quand les marchés actions chutent.

En 2025, ces attributs sont de plus en plus précieux alors que les marchés mondiaux oscillent entre optimisme et anxiété macroéconomique.

Le retour du rendement: pourquoi les revenus fixes sont enfin attrayants à nouveau

Pendant des années après la crise de 2008—et encore pendant la pandémie—les taux d’intérêt étaient proches de zéro. Cela rendait les revenus fixes ternes, avec des rendements battant à peine l’inflation.

Avançons jusqu’en 2025: les taux d’intérêt de référence aux États-Unis, UE, et Royaume-Uni oscillent entre 3,5% et 5%, selon la région. Cela signifie que les rendements réels et positifs sont de retour.

Considérez ceci:

Bons du Trésor américains à 2 ans : ~4,8%

: ~4,8% Obligations d’entreprises investment-grade de l’UE : moyenne de 4,2%

: moyenne de 4,2% Obligations des marchés émergents (avec risque modéré): rendement de 6%–8%

Ces chiffres sont particulièrement attrayants quand les actions peinent à délivrer des gains à deux chiffres. Pour les retraités, investisseurs conservateurs, ou quiconque veut moins de drame, les revenus fixes offrent à la fois revenus et tranquillité d’esprit.

Qui devrait considérer les revenus fixes maintenant?

Les revenus fixes ne sont plus seulement pour les investisseurs âgés ou les retraités averses au risque. En 2025, un large éventail de profils d’investisseurs se tournent vers les obligations et instruments similaires:

Millennials et Gen Z équilibrant une exposition agressive aux actions avec des allocations plus sûres

équilibrant une exposition agressive aux actions avec des allocations plus sûres Investisseurs lourds en crypto cherchant des rendements plus traditionnels

cherchant des rendements plus traditionnels Propriétaires de petites entreprises construisant des fonds d’urgence en bons du Trésor à court terme

construisant des fonds d’urgence en bons du Trésor à court terme Pré-retraités passant de la croissance à la préservation et aux revenus

passant de la croissance à la préservation et aux revenus Investisseurs DIY utilisant des ETF de revenus fixes et stratégies d’échelonnement pour les flux de trésorerie

En termes simples: quiconque construit un portefeuille sérieux en 2025 devrait comprendre les revenus fixes.

3 rôles que les revenus fixes peuvent jouer dans votre portefeuille

1. Une ancre défensive

Quand les marchés actions chutent, les revenus fixes aident à réduire les pertes globales du portefeuille. Les obligations gouvernementales et investment-grade de haute qualité tendent à se rallier quand les actions tombent, en faisant d’excellents outils de couverture.

En 2022 et 2023, beaucoup d’investisseurs ont été surpris par les pertes obligataires causées par la hausse des taux. Mais maintenant que les taux sont plus élevés et l’inflation se modère, les obligations agissent à nouveau comme amortisseurs de risque plutôt que sources de risque.

2. Un fux de revenus fiable

Les revenus fixes peuvent financer des objectifs de vie réelle:

Dépenses mensuelles de subsistance

Paiements de loyer

Distributions de retraite

Besoins de flux de trésorerie d’entreprise

Un portefeuille d’obligations échelonnées de 100 000€ rapportant 5% peut générer ~5 000€ annuellement—sans avoir besoin de vendre le principal.

3. Une couche de liquidité

En cas de chocs de marché ou de coûts inattendus, les actifs de revenus fixes—surtout les obligations à court terme et ETF—peuvent être liquidés facilement et souvent sans pertes importantes. Cela en fait une précieuse zone tampon entre les actifs risqués et le cash.

Stratégies intelligentes pour utiliser les revenus fixes en 2025

Vous n’avez pas besoin d’être un expert en obligations pour bénéficier des revenus fixes aujourd’hui. Voici des approches pratiques que les investisseurs utilisent:

Échelonnement d’obligations

Un échelonnement implique d’acheter des obligations avec des dates d’échéance étalées (ex. 1, 2, 3, 4, et 5 ans). Quand chacune arrive à échéance, vous réinvestissez aux taux actuels. Cette stratégie:

Vous protège contre le verrouillage à des taux bas

Maintient des flux de trésorerie réguliers

Étale le risque de taux d’intérêt

ETF de revenus fixes

Les ETF vous donnent une exposition instantanée à des centaines d’obligations. Ils sont parfaits pour:

Des frais plus bas

La diversification

Liquidité quotidienne

Options ETF populaires en 2025:

ETF à courte durée (faible volatilité, idéal pour parquer les revenus)

(faible volatilité, idéal pour parquer les revenus) ETF d’obligations à haut rendement (plus risqué, mais rendement plus élevé)

(plus risqué, mais rendement plus élevé) ETF d’obligations municipales (avantageux fiscalement aux États-Unis)

(avantageux fiscalement aux États-Unis) ETF d’obligations vertes (axés sur les projets orientés ESG)

Correspondance de durée

Ajustez la durée de vos obligations à votre horizon d’investissement. Si vous avez besoin de cash dans 2 ans, n’achetez pas une obligation de 10 ans. Si vous épargnez pour la retraite dans 15 ans, vous pouvez accepter une durée plus longue pour un rendement plus élevé.

Étude de cas réelle: de lourd en croissance à équilibré avec les revenus fixes

Mira, une développeuse freelance de 38 ans, avait 100% de son portefeuille en ETF tech et crypto entre 2020 et 2023. Après avoir vu des années consécutives de volatilité et de nuits blanches, elle a déplacé 30% vers des obligations à court terme et ETF de revenus fixes début 2024.

Maintenant en 2025:

Son exposition crypto a diminué, mais son portefeuille est moins erratique

Son échelonnement d’obligations fournit un rendement mensuel, finançant les dépenses de subsistance

Elle n’a pas touché ses actions pendant les cycles baissiers

Mira n’abandonne pas la croissance. Elle diversifie plus intelligemment.

Conclusion finale: les revenus fixes vivent silencieusement leur moment

En 2025, les investisseurs les plus intelligents ne font pas que chasser les rendements—ils structurent pour la résilience. Et les revenus fixes jouent un rôle vedette dans cette équation.

Ils ne promettent pas une croissance explosive, mais ils offrent clarté, calme, et revenus constants—trois choses difficiles à trouver dans l’environnement de marché d’aujourd’hui.

Que vous construisiez de la richesse, la protégiez, ou en tiriez, les revenus fixes méritent votre attention. Surtout maintenant que les rendements en valent enfin à nouveau la peine.