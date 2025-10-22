Le Temple de Karnak, situé à 3 kilomètres au nord de Louxor, est sans conteste le site le plus colossal de l’Égypte pharaonique. Remontant à 4 700 ans et initié durant le Nouvel Empire, il demeure la plus imposante construction religieuse jamais édifiée au monde. Karnak n’était pas simplement un temple, mais un véritable complexe religieux ; une cité abritant plusieurs milliers de personnes. À son apogée, le temple était exclusivement réservé au clergé, les laïcs n’étaient pas autorisés à y pénétrer.
Réalisateur : Jacques Vichet