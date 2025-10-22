Ressources Dans la même catégorie

Article Quand le Colisée accueillait des affrontements maritimes Au cœur de la Rome antique, le Colisée, emblème de la puissance impériale, n’était pas seulement le théâtre de...

Conférence Le rôle des vases en céramique dans les pratiques culinaires L’archéologie biomoléculaire a relancé la recherche sur la culture matérielle en dévoilant une gamme de produits organiques périssables jadis...

Podcast Soigner vos addictions avec… Épicure ! « Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse », disait Épicure. Mais l’excès enchaîne. La sagesse...

Documentaire Les plus beaux sites de la Grèce antique Athènes fut placée sous la protection d’Athéna, fille de Zeus, qui se disputa la ville avec Poséidon. La déesse...

Conférence La Macédoine avant Alexandre le Grand : le règne de Philippe II Parfois occulté par l’immense prestige de son célèbre fils, Philippe II de Macédoine est pourtant l’artisan de l’irrésistible ascension...

Documentaire -1350 : la révolution religieuse d’Akhenaton Et si Blake et Mortimer avaient eu raison dans « Le mystère de la grande pyramide » ? L’histoire des dix-sept...

Documentaire Les Gaulois I Quelle Histoire Découvrez ces irréductibles Gaulois, leurs coutumes, leurs croyances et leurs célèbres chefs qui résistèrent aux Romains. Sans oublier, bien...

Documentaire Les Romains – De la Préhistoire à l’Antiquité Découvrez la civilisation romaine à travers ses monuments impressionnants, ses mythes célèbres et ses illustres empereurs.

Documentaire Cartographier Carnac Qui a construit les alignements de Carnac, et pourquoi ? Une équipe d’archéologues et de géophysiciens cartographie le sous-sol...

Documentaire Enquête d’Ailleurs – Pompéi, l’eau et le feu Pompéi est l’un des plus grands sites archéologiques mondiaux. Aujourd’hui encore, des chercheurs y travaillent régulièrement. Philippe Charlier part...

Article -388 : les gaulois envahissent Rome – Les oies du Capitole Aux alentours de 388 ou 390 avant Jésus-Christ, un événement marquant se déroule en Italie, impliquant le chef gaulois...

Conférence Les splendeurs de la Rome antique De toutes les villes de l’Antiquité, Rome a été sans doute la plus puissante. Surnommée Caput Mundi, ou la...

Documentaire La fabuleuse Bibliothèque d’Alexandrie : le mythe disparu Détruite par un incendie ou par l’usure du temps ? Le mythe de bibliothèque d’Alexandrie alimente tous les fantasmes...

Documentaire Toutankhamon : un meurtre mystérieux Jamais, dans toute l’histoire de l’humanité, le meilleur moment pour être un observateur de pyramides n’a été trouvé. Nous...

Documentaire Rome, une ville née du Tibre L’histoire de Rome est fortement liée au Tibre, depuis ses origines. Nous allons remonter le cours de cette histoire,...