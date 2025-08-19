Documentaire

En avril 1971, le « Manifeste des 343 » Françaises déclarant avoir avorté, s’attaque à la loi de 1920, qui en interdisait la pratique. Bien qu’il fasse grand bruit, celui-ci ne suffit pas à émouvoir les députés. Il faudra attendre un tragique événement pour la loi bouge définitivement.

Cet événement, c’est l’histoire de Marie-Claire Chevalier. Une jeune adolescente de 16 ans tombée enceinte suite à un viol commis par un camarade de lycée. Avec l’aide de sa mère et dans la clandestinité, Marie Claire mettre sa vie en danger pour avorter, mais sera dénoncée.

Appelées à comparaitre pour « leur crime » au tribunal, Marie-Claire et sa mère vont alors demander de l’aide une avocate qui n’a pas froid aux yeux pour les défendre: Gisèle Halimi.

L’affaire Chevalier devient bientôt celle de la cause des femmes.