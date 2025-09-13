Ressources Dans la même catégorie

Documentaire A la reconquête de l’Europe | Juillet – Septembre 1943 Après leur succès en Afrique du Nord, les Alliés étaient prêts à retourner en Europe occupée, débarquant d’abord en...

Documentaire Les Papes du 20ème siècle Les Papes ne sont pas seulement les chefs de l’Eglise Catholique mais également les gardiens de secrets jamais révélés....

Documentaire Israël, Naissance d’une Nation : de 1897 à 1967 L’Histoire commence avant la création de l’Etat hébreu Au travers d’un grand nombre de photos d’époque, ce documentaire est...

Documentaire La conquête des Balkans (Janvier – Mars 1941) La Luftwaffe a poursuivi ses tentatives de bombarder la Grande-Bretagne pour la soumettre, tandis que l’Afrika Korps allemand renforçait...

Documentaire A Feu et à Sang (Octobre – Décembre 1940) Dans le monde entier, le conflit a continué de s’intensifier alors que le Japon faisait sentir sa présence en...

Podcast Mitterrand : la toute première cohabitation, même pas peur Olivier Duhamel entre dans les années 80 avec un spécialiste de la Constitution dont il fait une lecture toute...

Documentaire La France à genoux (Avril – Juin 1940) Lorsque Winston Churchill est devenu Premier ministre du gouvernement de coalition en temps de guerre en mai 1940, il...

Documentaire La fin de la marche victorieuse | Juillet – Septembre 1942 Le « renard du désert » d’Hitler, Rommel, a poussé à El Alamein, mais avec l’arrivée du général britannique non-conformiste, Bernard...

Documentaire Visite de la maison de Staline Le culte de la personnalité autour de Staline est un phénomène majeur qui a marqué l’Union soviétique, surtout à...

Documentaire Les films interdits du 3e Reich Entre 1933 et 1945, l’Allemagne a tourné près de 1 200 longs métrages. Une partie d’entre eux, produits sous...

Documentaire Gangs Story – Les années rock Après la Seconde Guerre mondiale, la jeunesse s’américanise peu à peu. Dans les années 1950 apparaissent les blousons noirs,...

Documentaire Jackie Kennedy – Onassis, une femme de style Jackie Kennedy a su franchir toutes les passerelles avec grâce : entre le conformisme des années 50 et la...

Documentaire Dassler contre Dassler, Puma contre Adidas En 1924, la famille Dassler se lance dans la fabrication de chaussures de sport. Les frères Adolf et Rudolf,...

Documentaire Mort d’Hitler, l’histoire d’un secret d’état Le 30 avril 1945, alors que l´Armée Rouge encercle Berlin, Hitler se suicide dans son bunker. Son corps calciné...

Documentaire Pouvoir et propagande du 3e Reich – La guerre a tout prix En 1940, l’Allemagne a réussi son pari et semble imbattable sur le plan militaire. L’armée dispose d’armes perfectionnées comme...

Documentaire Un film, une histoire – Les incorruptibles Pendant la prohibition, Al Capone et le crime organisé règnent sur Chicago. Leurs méthodes d’intimidation et de corruption sont telles...

Podcast L’affaire Salan et la guerre d’Algérie Le procès historique du général Salan est raconté par Franck Ferrand avec son invité, un ténor du barreau de...