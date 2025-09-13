La Grande-Bretagne ne tombant pas aux pieds d’Hitler, le Blitz tira à sa fin, alors que le Führer tournait son attention vers l’est. Le naufrage du cuirassé allemand, le Bismarck, a remonté le moral de la marine britannique, et alors que la campagne d’Hitler pour la Russie, baptisée Opération Barbarossa, commençait, le cours de la Seconde Guerre mondiale a dévié de façon spectaculaire.