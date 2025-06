Documentaire

Ce film poétique retrace le long voyage de la Loire, dernier fleuve sauvage de France, comme une métaphore du destin humain. Des châteaux de la Renaissance aux plaines agricoles, des vendanges festives aux rigueurs de la guerre, il explore les paysages, les traditions rurales, les mutations sociales et les mémoires enfouies d’une France oubliée. Porté par des images d’archives et des récits sensibles, le film évoque la beauté, la rudesse et l’histoire profonde du Val de Loire. Entre mythes, mémoire et modernité, un hommage vibrant à un territoire façonné par le temps et les hommes.

Réalisateur : Daniel Meynial