Documentaire Le guépard, chasseur hors pair qui se fait pourtant voler ses proies Sa vitesse étant son principal atout, le guépard ne peut pas se permettre de risquer une blessure en affrontant...

Documentaire Cet étrange cochon se soigne avec l’acupuncture Le babiroussa est un animal exceptionnel entre le porc et le sanglier. Celui-ci s’appelle Albus, et il a souffert...

Documentaire Il sympathise avec un ours blanc Denis, un guide Canadien nous raconte sa passion et son lien particulier avec les ours et surtout avec un...

Documentaire Ce dinosaure faisait la taille d’une navette spatiale Le titanosaure fait partie du groupe des dinosaures sauropodes, comme le diplodocus, mais dans sa version… géante ! Il...

Documentaire Voici le plus petit ours du monde (avec un gros cerveau !) L’ours malais est bien plus petit que ses cousins. De ce fait, par instinct de survie, il a dû...

Documentaire Le spinosaure était encore plus féroce que le T-Rex Pendant des années, on a pensé que le tyrannosaure était le dinosaure carnivore le plus féroce de tous. Mais...

Conférence Félins d’Amérique latine et retour d’expérience Une conférence pour vous présenter les différents félins d’Amérique latine, des anecdotes, des faits d’écologie, leurs caractéristiques physiques, physiologiques,...

Documentaire Wendy, une vie dédiée à sauver les animaux maltraités Wendy est la directrice du refuge la Bouche qui rit, le premier refuge pour animaux de rente de Suisse...

Conférence Les différentes facettes de la relation Homme-Animal domestique Les relations entre l’Homme et l’Animal remontent à des milliers d’années. Avec certains d’entre eux, nous avons tissé des...

Documentaire Le retour des envahisseurs invisibles Poux, punaises de lit, acariens, moustiques et tiques : ces microbestioles sont en recrudescence alarmante en Europe. Pourquoi prolifèrent-elles et...

Documentaire A l’aube des temps, la baie des dinosaures Surnommée la baie des dinosaures, la côte rocheuse du sud-est de l’Australie recèle des fossiles de dinosaures du Crétacé...

Conférence Araignées et phobies Un fort pourcentage de la population française a peur des araignées… et vous ? Il existe une différence entre...

Documentaire Insectmania – Insectes Architectes Ingénieurs et architectes s’inspirent fréquemment des insectes, des animaux en eux-mêmes ou de ce qu’ils créent. Ainsi des nids...

Documentaire Kenya : dans l’intimité d’un clan de lionnes Dans l’intimité d’un clan de lionnes, ce documentaire animalier en 4K propose une immersion complète au milieu des fauves....

Documentaire L’impressionnante ingéniosité des oiseaux Les oiseaux ont certes un cerveau de petit taille, mais leur capacité cognitive n’est pas en reste. Des chercheurs...

Documentaire Le monde secret des crustacés La mer héberge des créatures étranges. Parmi les animaux marins, il existe un groupe très particulier, celui des crustacés....

Documentaire Ce grand tétras drague une femelle en chantant Tendez l’oreille, une douce musique résonne dans la forêt des Alpes. Un grand tétras cherche à impressionner son public...

Article 4 infos insolites sur les chats Les chats ne cessent de nous surprendre. Derrière leurs airs mystérieux et leurs siestes interminables se cachent des comportements...

Documentaire Le triomphe du bison : le plus grand animal d’Europe Les bisons sont les plus gros animaux d’Europe, les plus anciens et parmi les plus sauvages. Ces géants vivent...