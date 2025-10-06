Victoires militaires, commerce prospère, technologies novatrices : l’Empire romain est l’archétype de la réussite impériale. Après des siècles de domination sur le monde occidental, l’empire disparaît brutalement. L’excès et la paresse, bref, la décadence expliqueraient sa chute. Mythe ou réalité ? Enquête sur la disparition de Rome et la force d’un récit encore séduisant aujourd’hui.
