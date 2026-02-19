Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Repousser les limites de la nature : la technoscience fait ses preuves Faire de la biologie de synthèse c’est faire ce que la Nature n’aurait jamais fait… Ou plutôt copier ce...

Conférence Les recherches pour l’électronique du futur L’électronique est partout autour de nous, dans nos smartphones, nos tablettes, nos voitures… Toujours plus rapide, plus puissante, plus...

Conférence Du rêve à la réalité ; quand la technologie dérape On n’arrête pas le progrès, dit le proverbe. L’histoire de la technologie, elle, tient un autre discours : le...

Conférence Meufs ! Osons l’IA ! Meufs ! Osons l’IA ! Une conférence-atelier pour encourager les femmes à s’approprier l’intelligence artificielle générative.Cette conférence-atelier est animée...

Article Les avancées révolutionnaires dans les batteries au graphène Les progrès technologiques et scientifiques récents ont ouvert de nouvelles perspectives dans divers domaines de la société, en particulier...

Conférence L’IA et le nouvel âge des intelligences Une certain idée de notre évolution nous a fait croire que Sapiens domine l’histoire de la vie par son...

Article Avantages et inconvénients de la réalité virtuelle en 2026 Imaginez-vous transporté dans un monde lointain, peut-être vers la destination de vacances de vos rêves, sans même quitter votre...

Podcast Qui a inventé le QR code ? Depuis la pandémie de Covid-19, il y en a partout ! Des QR codes par-ci, des QR codes par-là,...

Documentaire TGV : la réussite française (1/2) Entré en service en septembre 1981, le TGV fait la fierté de la France. Il a transporté plus de...

Documentaire Sophia Antipolis, l’Automotive Valley Dans la technopole de Sophia Antipolis, la filière de la téléphonie mobile a fait travailler à son apogée jusqu’à...

Documentaire Comment Google est devenu un empire Google, Android, YouTube, Chrome, Google Maps, Google Play et Gmail… Chacun de ces sept services de la multinationale Alphabet...

Podcast Une IA peut-elle mentir délibérement ? Une intelligence artificielle, en tant que programme informatique, ne ment pas au sens humain du terme, car elle ne...

Documentaire Xenius – Le laser partout dans la vie moderne Lecture de CD ou Blu-ray, scannage des codes-barres, découpage industriel de haute précision, opération chirurgicale, impression 3D… : le...

Documentaire La future performance technologique qui touche nos rêves La révolution scientifique est généralement considérée comme une discontinuité de la pensée scientifique à une époque donnée, cette rupture...

Documentaire Les robots volants Du laboratoire de recherche… à la salle de jeux ! Une équipe de roboticiens a développé des algorithmes tellement...

Documentaire Surveillance biométrique : les technologies de demain Police. Vos papiers! Cette injonction, formulée par tous ceux qui en ont la légitimité, risque d’être bientôt totalement dépassée....

Documentaire L’histoire de nos téléphones et de nos téléviseurs Dans la société moderne, les téléphones et les téléviseurs sont des compagnons omniprésents, presque considérés comme des extensions de...

Documentaire Nos collègues, les robots (2/2) L’irruption des robots dans le monde du travail, supprimant les tâches pénibles, est vue comme un rêve par certains,...

Documentaire Au coeur du cerveau – Qui serons-nous? Le neurologue américain David Eagleman s’intéresse aux capacités du cerveau humain. Dans ce numéro, il se demande quel sera...