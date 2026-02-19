Faire de la biologie de synthèse c’est faire ce que la Nature n’aurait jamais fait… Ou plutôt copier ce...
L’électronique est partout autour de nous, dans nos smartphones, nos tablettes, nos voitures… Toujours plus rapide, plus puissante, plus...
On n’arrête pas le progrès, dit le proverbe. L’histoire de la technologie, elle, tient un autre discours : le...
Meufs ! Osons l’IA ! Une conférence-atelier pour encourager les femmes à s’approprier l’intelligence artificielle générative.Cette conférence-atelier est animée...
Les progrès technologiques et scientifiques récents ont ouvert de nouvelles perspectives dans divers domaines de la société, en particulier...
Une certain idée de notre évolution nous a fait croire que Sapiens domine l’histoire de la vie par son...
Imaginez-vous transporté dans un monde lointain, peut-être vers la destination de vacances de vos rêves, sans même quitter votre...
Depuis la pandémie de Covid-19, il y en a partout ! Des QR codes par-ci, des QR codes par-là,...
Entré en service en septembre 1981, le TGV fait la fierté de la France. Il a transporté plus de...
Dans la technopole de Sophia Antipolis, la filière de la téléphonie mobile a fait travailler à son apogée jusqu’à...
Google, Android, YouTube, Chrome, Google Maps, Google Play et Gmail… Chacun de ces sept services de la multinationale Alphabet...
Une intelligence artificielle, en tant que programme informatique, ne ment pas au sens humain du terme, car elle ne...
Lecture de CD ou Blu-ray, scannage des codes-barres, découpage industriel de haute précision, opération chirurgicale, impression 3D… : le...
La révolution scientifique est généralement considérée comme une discontinuité de la pensée scientifique à une époque donnée, cette rupture...
Du laboratoire de recherche… à la salle de jeux ! Une équipe de roboticiens a développé des algorithmes tellement...
Police. Vos papiers! Cette injonction, formulée par tous ceux qui en ont la légitimité, risque d’être bientôt totalement dépassée....
Dans la société moderne, les téléphones et les téléviseurs sont des compagnons omniprésents, presque considérés comme des extensions de...
L’irruption des robots dans le monde du travail, supprimant les tâches pénibles, est vue comme un rêve par certains,...
Le neurologue américain David Eagleman s’intéresse aux capacités du cerveau humain. Dans ce numéro, il se demande quel sera...
L’avènement de ChatGPT en novembre 2022 a marqué une rupture technologique sans précédent, comparable à l’arrivée d’Internet ou du...
