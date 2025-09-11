Face à la crise du logement, une solution inattendue s’impose : la colocation. Dans les Yvelines, une étudiante partage le quotidien d’un retraité. À Paris, des jeunes femmes enceintes vivent ensemble dans un appartement associatif pour s’entraider et préparer l’avenir. À Lille, 11 étudiants cohabitent dans une maison XXL, découvrant les joies et les défis de la vie en commun. En Gironde, trois générations se rassemblent autour d’un domaine viticole, entre solidarité et traditions familiales Ce documentaire raconte des histoires humaines pleines de chaleur, de solidarité et parfois de tensions, mais qui dessinent un même horizon : réinventer la vie à plusieurs.
Réalisateur : Jérôme Sesquin