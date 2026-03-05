Les événements qui se sont déroulés à Dunkerque restent l’un des plus grands récits de l’histoire de l’humanité. Dans une course contre la montre, plus de huit cents bateaux privés sans défense ont traversé la Manche pour sauver les soldats bloqués dans l’enfer des plages de Dunkerque. Examinez l’extraordinaire bravoure personnelle de certains vétérans – des moments de peur et de chaos à leurs récits édifiants d’héroïsme et de sacrifice dans une bataille qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale.
Un documentaire de Sonia Anderson