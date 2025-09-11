Jesse James, le voleur devenu légende américaine, naît avant le fracas de la guerre de Sécession. Sa haine des Nordistes le poussera à piller leurs biens pour les redistribuer aux guérilleros sudistes qui refusent la défaite. Mais sa balade sanglante s’achèvera de la façon la plus classique qui soit pour un criminel. Plongez dans la légende noire de Jesse James, le hors-la-loi le plus célèbre du Far West.