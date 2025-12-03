Ils dorment dans des lits à 2 000 €, mangent bio, consultent des voyants… Bienvenue à Hollywood, là où les chiens vivent mieux que vous. Salma Hayek, Hillary Swank, Erin Nass : elles dépensent sans compter pour leurs compagnons à quatre pattes. Mais derrière le strass, se cache une vraie question : ce luxe est-il un acte d’amour… ou un besoin de se faire aimer ?
Découvrez une immersion dans un monde où le chien devient un miroir de la star elle-même.