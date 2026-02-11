Face à l’urgence climatique, nous cherchons tous des solutions concrètes pour agir. Et si investir dans les arbres devenait un geste à la fois écologique et économique ? C’est précisément ce que propose EcoTree, une start-up bretonne qui révolutionne notre rapport aux forêts.

Depuis 2014, cette entreprise permet aux particuliers et aux entreprises de devenir propriétaires d’arbres tout en participant activement à la gestion durable des forêts françaises. Mais comment fonctionne ce modèle innovant ? Peut-on vraiment concilier rentabilité financière et protection de l’environnement ?

EcoTree : une start-up française au service des forêts

Fondée par cinq amis passionnés, EcoTree gère plus de 600 hectares de forêts à travers la France et compte déjà 30 000 épargnants ainsi que 500 entreprises parmi ses clients.

Le principe d’EcoTree repose sur la sylviculture durable, c’est-à-dire une exploitation raisonnée des forêts qui privilégie la qualité du bois, la préservation des sols et la diversité des essences. Concrètement, vous achetez un ou plusieurs arbres que l’entreprise plante et entretient dans ses forêts françaises.

Contrairement aux placements financiers traditionnels, vous devenez ici propriétaire d’un bien tangible qui grandit année après année. La société applique les principes de la sylviculture proche de la nature, privilégiant la biodiversité et la qualité du bois plutôt que le rendement immédiat. Comme l’explique Ecotree sur France Culture, cette gestion forestière responsable permet de concilier performance économique et préservation des écosystèmes.

Un investissement accessible pour réduire son impact environnemental

L’un des atouts majeurs d’EcoTree réside dans son accessibilité. Dès 15 euros, vous pouvez acquérir votre premier arbre. Plusieurs formules s’offrent à vous : achat à l’unité, packs famille, nature ou forestier.

Chaque arbre acheté contribue directement à la lutte contre le réchauffement climatique. Selon les essences choisies (chêne, douglas, merisier, séquoia…), un arbre peut absorber entre 634 kg et 900 kg de CO2 sur sa durée de vie. Pour mieux comprendre votre impact, vous pouvez calculer votre empreinte carbone avec Ecotree et déterminer combien d’arbres planter pour compenser vos émissions annuelles.

Au-delà de la plantation : biodiversité et projets forestiers

EcoTree ne se limite pas à la simple plantation d’arbres. La start-up développe également des initiatives pour préserver la biodiversité forestière, notamment le parrainage de ruches en forêt, la restauration de mares et de tourbières, la création d’inventaires naturalistes ou encore plantation de haies mellifères.

Ces initiatives enrichissent les écosystèmes forestiers et créent des refuges pour les insectes pollinisateurs, les oiseaux et la petite faune. Vous pouvez suivre l’évolution de vos arbres via une plateforme en ligne, visualiser leur localisation exacte et consulter les données de croissance et d’absorption carbone.

Un investissement rentable sur le long terme

Au-delà de l’aspect écologique, l’investissement forestier avec EcoTree offre une perspective de rendement. Le taux de rentabilité interne espéré s’élève à 2 % par an, grâce à la croissance naturelle du volume de bois.

Certes, il s’agit d’un placement de très long terme qui demande de la patience. Mais contrairement aux produits spéculatifs, la valeur de votre investissement repose sur un actif tangible qui croît naturellement grâce aux éléments (soleil, pluie, nutriments du sol). Voir ici pour plus de détails.

En devenant propriétaire d’arbres, vous agissez directement sur votre empreinte carbone tout en soutenant une économie forestière durable et locale. Le modèle proposé prouve qu’il est possible de réconcilier performance environnementale et viabilité économique. À l’heure où chaque geste compte, cette solution accessible offre à chacun la possibilité de participer activement à la préservation de nos forêts françaises. Pour aller plus loin, consultez ce lien sur les bons réflexes face aux feux de forêt.