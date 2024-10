Documentaire

Ils s’appellent Tata, Mittal, Ambani ou Birla et font la une des journaux financiers du monde entier. Lakshmi Mittal, parce qu’il est le numéro un mondial de l’acier. Tata, parce qu’il est le parrain d’une voiture à 2000 euros, qui va révolutionner l’industrie automobile. Mukesh Ambani, parce que son frère et lui pèsent 5% du PIB indien, ce qui fait de leur famille la plus riche du monde. Mais ces «stars» redoutées et vénérées dans le monde des affaires ne sont plus seules. Le pays compte aujourd’hui une centaine de milliardaires portés par la phénoménale croissance du pays : les nouveaux maharadjas. Rencontre avec trois d’entre eux.

Un documentaire de Benjamin Colmon.