PNC aux portes… dans les coulisses d’un vol. La chaleur et le soleil en hiver, les plages et les voyages… Pilotes de lignes, hôtesses, stewards, des métiers qui font rêver. Le revers de la médaille: la séparation avec les familles, les longues journées, le décalage horaire. Ils assument aussi et avec le sourire une lourde responsabilité : nous emmener aux quatre coins du monde en toute sécurité. Avec Yves le commandant de bord, Tania le chef de cabine principale et Céline l’hôtesse de l’air nous découvrons la vie du personnel navigant et les coulisses d’un vol commercial.
Réalisateur : OLIVIER ESCRIVA
ALEXANDRE DELL