Article Optimiser les bienfaits de la marche : 5 conseils essentiels La marche est une activité à la fois simple, naturelle et universelle, qui peut se pratiquer presque partout et...

Article Top 5 des aliments pour booster efficacement votre masse musculaire Prendre de la masse musculaire ne repose pas uniquement sur un entraînement rigoureux et une discipline à la salle...

Article Comment le PSG et le Barça sont devenus des clubs cultes au Cameroun Le Cameroun, terre de passion footballistique, a adopté deux géants du foot mondial : le Paris Saint‑Germain et le...

Article Grossesse et sport : quelques conseils La grossesse est une période unique dans la vie d’une femme, marquée par des transformations physiques et émotionnelles significatives....

Documentaire Jogging : comment s’y mettre Depuis plusieurs années, le jogging connaît un succès sans précédent. Et pour cause, ce sport gratuit, facile d’accès et...

Podcast Maxime Sorel – Skipper, aventurier et Finisher de l’UTMB 2025 Dans cet épisode d’Extraterrien, nous avons le plaisir d’accueillir Maxime Sorel, un véritable modèle de résilience et de polyvalence....

Article L’électrostimulation : une méthode vraiment efficace pour développer sa musculature ? L’électrostimulation, également connue sous le nom de stimulation électrique musculaire (EMS), s’impose de plus en plus dans les routines...

Documentaire Que valent les chaussures tonifiantes ? Vous muscler sans faire d’effort, vous en rêvez ? Et bien c’est désormais possible grâce aux chaussures tonifiantes. Vous...

Documentaire Wimbledon : Successir Andy Pour son dernier Wimbledon, retour sur l’incroyable parcours d’Andy Murray en 2016. 77 ans après Fred Perry, un Britannique...

Documentaire Entre terre et mer – Chasse sous marine Embarquez et découvrez la chasse sous-marine, cette activité de plus en plus populaire. Découvrez aussi les coulisses du championnat...

Article 4 infos insolites sur la course à pieds La course à pied est souvent perçue comme un simple sport d’endurance ou un moyen efficace de rester en...

Documentaire Les J.O sous l’oeil africain Dans la perspective des Jeux olympiques de 2024 à Paris, la saison 3, tournée dans 16 pays et couvrant...

Documentaire Thaïlande : un terrain de football insolite Au sud de la Thaïlande, au nord de la baie de Phang Nga, le village sur pilotis Koh Panyee...

Documentaire Barry Sheene : la légende du n° 7 Le Britannique Barry Sheene est né le 11 septembre 1950 dans la banlieue de Londres. Il est encore très...

Documentaire Walking football, marche athlétique : quand marcher devient un sport La marche est l’activité physique la plus courante et une des plus accessibles à tous les niveaux. Diabète, cancer,...

Article Comment nettoyer un tapis de yoga ? Nettoyer un tapis de yoga est essentiel pour maintenir une hygiène optimale, prolonger sa durée de vie et améliorer...

Documentaire États-Unis : c’est le pompom Pour sculpter nos corps avant l’été, on finit par une petite remise en forme avec notre PAPILLON FITNESS CLUB,...

Podcast Paul Pogba, scandales en famille Le 15 juillet 2018, sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou, Paul Pogba, 25 ans, entre avec ses...