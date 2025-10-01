Greg Louganis est le plus grand plongeur de l’histoire. Auteur d’un doublé à 3 mètres et 10 mètres aux Jeux de Los Angeles et de Séoul, l’Américain a hissé sa discipline à des hauteurs insoupçonnées, en portant un lourd fardeau et un secret inavouable au cœur des années 80 : son homosexualité et sa séropositivité. Il est devenu plus qu’une légende.