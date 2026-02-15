Documentaire

Entre déclarations historiques, images d’archives et coulisses du pouvoir, ce film explore l’un des piliers de l’Europe : le “couple franco-allemand”. De la réconciliation scellée par de Gaulle et Adenauer au traité de l’Élysée, des duos mythiques Giscard–Schmidt et Mitterrand–Kohl jusqu’aux relations plus fragiles de l’ère Hollande–Merkel, le documentaire raconte comment deux anciens ennemis ont appris à marcher d’un même pas… puis pourquoi ce pas s’est peu à peu désaccordé.

On revit les moments fondateurs : la construction d’une paix durable après la guerre, la guerre froide et le mur de Berlin, la poignée de main de Verdun devenue symbole, la réunification allemande et la naissance de l’euro. À travers témoignages, scènes rares et analyses, une question traverse le récit : qu’est-ce qui unit vraiment deux nations quand l’histoire, l’économie et l’orgueil national s’en mêlent ?

Aujourd’hui, le couple n’est plus ce qu’il était… mais le “divorce” semble impossible. Car derrière chaque crise européenne se cache la même vérité : si la relation franco-allemande vacille, c’est toute l’Europe qui vacille.