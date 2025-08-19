Documentaire

« AD » la signature du groupuscule d’Action Directe va marquer en lettres de sang les années 80.

Le 17 novembre 1986, George Besse, PDG de la firme Renault est froidement abattu de trois balles dans le corps devant son hôtel particulier du 15ème arrondissement de Paris. Pour la famille de George Besse, l’horreur va bientôt prendre les traits des visages des criminelles membres du mouvement terroriste Action directe.

Il faudra attendre le 21 février 1987 pour que les hommes du RAID prennent d’assaut la planque des terroristes et mettent hors d’état de nuire Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron, ainsi que leurs deux compagnons de combat : Jean-Marc Rouillan et George Cipriani.

Documentaire : « 50 ans de faits divers » – « Action directe : un terrorisme à la française »

Réalisation : Clémence Badault

