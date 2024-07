Documentaire



Ils n’ont qu’une vingtaine d’années et veulent se lancer dans la sélection impitoyable des commandos français. Au programme, une série d’épreuves réputées comme étant les plus difficiles au monde, où seule une poignée obtiendront leur brevet. C’est avec Marius, 22 ans de carrière dans les commandos, que nous découvrons cet univers réservé aux plus forts et aux plus téméraires.