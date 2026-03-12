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Avril 1943. Les services américains interceptent et décryptent un message capital : l’amiral Isoroku Yamamoto, commandant en chef de la flotte japonaise et stratège de l’attaque de Pearl Harbor, doit effectuer une tournée d’inspection dans le Pacifique Sud.

L’information est d’une précision exceptionnelle : date, heure, itinéraire. Une occasion unique d’éliminer l’un des cerveaux militaires du Japon impérial. Mais la décision est lourde de conséquences : faut-il organiser une interception aérienne et abattre son avion ?

Cette opération, rendue possible par le décryptage du code japonais, marque un tournant dans la guerre du Pacifique et pose des questions éthiques qui résonnent encore aujourd’hui.

Dans cet épisode de Franck Ferrand raconte, découvrez les coulisses d’une mission secrète fascinante, entre prouesse technique, audace militaire et enjeux stratégiques majeurs.