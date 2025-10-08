Documentaire

Prenez part à ce voyage immersif vers l’une des dernières planètes inexplorées de notre système solaire, la sixième et plus grande lune de Saturne : TITAN.

Ce film s’inscrit dans l’Histoire de la recherche spatiale puisqu’après la Lune et Mars, nous découvrons une planète inexplorée de notre système solaire, la 6ème et la plus grosse lune de Saturne : Titan. Grâce aux dernières données récoltées sur cette planète (ESA – mission Cassini-Hugens 2004), ce film nous emmène dans une véritable expédition immersive. A plus de 10 fois la distance Terre-Soleil, cette planète offre des paysages et des conditions similaires à la Terre avec des montagnes, des collines, des dunes, de la pluie, des lacs malgré une composition complètement différente. Sera -t-elle un jour habitable pour l’homme ?

Un film de Frédéric Ramade

© 2017, Licenced by Terranoa