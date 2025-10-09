Que se passe-t-il après la mort ? C’est la question suprême, à laquelle personne n’a encore trouvé de réponse. Mais quelques-uns d’entre nous disent avoir vécu une « expérience de mort imminente » qui a changé le cours de leur vie. Lumière bienfaisante, tunnel sombre, décorporation, voyage dans le temps… ces quelques secondes de mort clinique provoquent des hallucinations selon les scientifiques mais peuvent aussi chambouler l’échelle des valeurs selon certains témoins.
Linn Levy reçoit Sylvie Déthiollaz, docteur en biologie moléculaire et présidente de l’Institut suisse des sciences noétiques et Jacques de Coulon, philosophe et écrivain, ancien recteur du Collège Saint-Michel de Fribourg. Reportage : Bernard Novet