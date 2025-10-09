Ressources Dans la même catégorie

Conférence Légendes et mystères des Pyrénées Orientales Le département des Pyrénées-Orientales est une terre riche de mystères. Souterrains ou secrets Templiers, histoires de sorcières et de...

Article La voyance par tchat vous aide à trouver des réponses à vos questions La voyance par tchat s’impose aujourd’hui comme un moyen moderne et accessible pour obtenir des éclaircissements face aux doutes...

Documentaire Paris : une rue hantée par les drames Au cœur de Paris, derrière des façades élégantes, une rue cache un passé troublant. Accidents tragiques, suicides mystérieux, crimes...

Article Expérience de mort imminente : réalité ou illusion ? Les expériences de mort imminente (EMI) fascinent et interrogent. Ces récits, rapportés par des personnes ayant frôlé la mort,...

Podcast Mary Celeste : le navire fantôme perdu dans l’Atlantique Mercredi 4 décembre 1872, les vents se lèvent sur l’Atlantique nord. Le Dei Gratia fend les vagues et l’écume...

Documentaire Les secrets de l’alchimie moderne Au XXIe siècle, l’alchimie n’a plus le même éclat qu’autrefois, mais elle demeure subtilement présente, dans les formes des...

Documentaire Cet homme est un chasseur de vampires Il y a plus de six siècles, une malédiction a bouleversé la Roumanie. Cette profession oubliée perdure dans certaines...

Article Comment tirer le meilleur parti d’une séance de voyance ? Une séance de voyance est une consultation au cours de laquelle un voyant peut percevoir de précieuses informations sur...

Documentaire Chasseurs de légendes – La cité perdue d’El Dorado En 1911, l’historien américain Hiram Bingham, fasciné par la civilisation inca, se rend au Pérou dans le but de...

Documentaire Le comte Dracula, Vlad Tepes Le mythe du vampire, immortel, buvant le sang de ses victimes et les transformant à leur tour en vampires,...

Documentaire Les théories du complot – Episode 1 – Les satanistes Les Illuminati existent sous leur forme actuelle depuis 1776, date de fondation de l´Ordre des Illuminati en Bavière...

Documentaire La France des Mystères – Légendes maudites et créatures étranges (2/2) A travers les siècles, des manifestations ont été associées aux merveilles naturelles et historiques du patrimoine français. Du Moyen...

Documentaire Bizarre ou quoi? S03E10 Saison 3 – épisode 10. Un homme avec un mystérieux implant croit que les extraterrestres espionnent ses moindres gestes. Une...

Documentaire Apocalypse ? Les prophéties de Nostradamus Sorcellerie, alchimie, sacrifices, Humains, Miracles, les mystères et les rites les plus secrets de l’humanité aussi énigmatiques qu’originaux sont...

Documentaire Les visiteurs de la nuit – Paralysie du sommeil La paralysie du sommeil est un phénomène encore assez mal connu bien que relativement répandu. Ceux qui en sont...

Article Les expériences de mort imminente : un voyage au seuil de l’inconnu Les expériences de mort imminente (EMI) sont des phénomènes rapportés par des individus qui ont été confrontés à une...

Documentaire Mystérieux phénomènes – Les prophéties Depuis la nuit des temps, des prophètes affirment que des évènements désastreux, notamment la fin du monde, vont se...

Documentaire Dossier Scheffer – Jack l’éventreur, l’enquête impossible Jack l’éventreur… le meurtrier le plus célèbre de l’histoire, qui a inspiré un nombre incalculable de livres, de films,...

Documentaire Dossiers Mystères – Mystères du passé En janvier 1925, au Belize, une adolescente descend au fond d’un puits et découvre un mystérieux crâne de cristal,...