Mannequin, DJ, business men ou encore Première Dame, rien ne les arrête ! Pourtant, ils n’ont que 10 ans. Découvrez le quotidien de ces enfants stars : Lizzy, James, Spencer, Skippy Frost et Jade.
Documentaire : Enfants Stars
L’éducation positive est un concept qui gagne en popularité dans le monde de l’enseignement et de la parentalité. Elle...
Par rapport à l’enfant, pourquoi est-ce si important de cultiver l’imaginaire ? Comment les professionnel∙le∙s de l’accueil de l’enfance...
Sandrine s’apprête à partir vivre avec son amour de toujours en Hollande. Mais pour cela, elle doit laisser derrière...
Comme chaque matin, dès qu’elle se réveille, Sandrine se connecte à internet. De l’autre côté de l’écran, c’est Arjan...
Pauline a 27 ans et est trisomique. Après avoir surmonté ses complexes et réussi à inviter un garçon à...
Pauline est trisomique. Grâce à l’acharnement de ses parents qui ont tout fait depuis sa naissance pour la rendre...
L’enfant apprend d’une manière unique, profondément liée à son développement cognitif, affectif et social. Dès les premiers instants de...
Chez les Goyat, tous les monde participe aux tâches ménagères. Et heureusement, car avec 8 enfants, il y a...
Des élèves de terminale technologique – option génie mécanique, s’initient à la philosophie, une discipline qui remet en cause...
Le chagrin amoureux est une épreuve universelle qui peut sembler insurmontable. Cependant, en traversant les différentes phases de ce...
Alors que certains d’entre eux flirtent avec les limites, que d’autres sont décrocheurs ou en réinsertion scolaire, ils sont...
Alors que la plupart des jeunes ont tendance à quitter le cocon parental dès la fin de l’adolescence, 1...
Ce film raconte les histoires de deux pères qui vont remuer ciel et terre pour retrouver leur enfant, conserver...
Un coup de frein un peu brusque qui dégénère en échange d’insultes, voire en empoignade… Autrefois, on s’en tenait...
En Belgique en 2010 on comptait plus d’un million de parents divorcés ; En France ils étaient presque quatre millions....
A la veille de la rentrée, dans le somptueux domaine de l’internat de Saint Martin de France à Pontoise,...
Un documentaire d’Envoyé Spécial fait par Mohammed Sifaoui sur l’endoctrinement jihadiste. Il parle notamment d’une mosquée en région parisienne dont...
Dans cet épisode, zoom sur une chute libre à 4000 m d’altitude, sur un homme coincé sous une voiture...
Parmi les mutations qui touchent à la famille, au couple et à la vie amoureuse, un mouvement reste relativement...
A 21 ans, Valérie habite encore chez sa mère. Mais plus pour longtemps. Dans 3 mois, elle se marie...
