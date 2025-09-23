Immersion au cœur des écoles pour enfants HPI en France. Ces élèves à haut potentiel intellectuel, souvent appelés surdoués ou précoces, brillent par leur intelligence mais rencontrent aussi de grandes difficultés dans le système scolaire classique. Harcèlement, phobie scolaire, ennui, décrochage… certains trouvent une seconde chance dans des établissements hors normes comme l’école Georges Gusdorf à Paris, Zebra à Marseille, les Cours Michelet à Nice ou l’école Cyrano. Comment ces écoles alternatives permettent-elles aux enfants surdoués de s’épanouir, de renouer avec l’apprentissage et de transformer leur différence en force ?