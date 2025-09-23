L’impact des professionnels de la petite enfance sur l’éveil, l’accueil et la parentalité est profond, subtil et durable. Dès...
Un projet pour que son vieux père reste entouré
La plupart du temps, on part en voyage pour fuir un peu son quotidien, se changer les idées, profiter...
Karen a 43 ans, elle est divorcée et maman de 3 enfants. Depuis 2 ans, elle fréquente Kenny, un...
Melba et Víctor, un couple âgé du Costa Rica, ont adopté plus de 130 enfants en quatre décennies. Le...
Les prénoms, une catégorie sociale ?
Il est vrai que les enfants uniques peuvent bénéficier de l’attention exclusive de leurs parents, ce qui peut parfois...
Fille d’une célébrité décédée, elle s’est faite arnaquer par sa belle-mère. Elle est bien décidée à régler ses comptes...
La nostalgie amoureuse aussi est à la mode. Retrouver la trace d’un flirt de jeunesse, renouer avec son premier...
L’âge semble être le meilleur atout d’une vie de couple harmonieuse : les hommes ressentent moins le besoin d’être compétitifs,...
Rencontre avec les futurs demi-dieux du sumo. Le sumo : deux colosses qui tentent de se pousser hors du...
Cathy et Richard ont intégré, il y a neuf mois, un programme d’adoption pour accueillir dans leur famille un...
Laëtitia est mère de deux enfants et dirige sa propre clinique vétérinaire. Et elle ne parvient plus à tout...
Comment annoncer à ses parents qu’on est gay, lesbienne, bi ou trans ? Scène de délivrance émue ou de communion...
Vitry-sur-Seine, la cité Balzac. Des immeubles s’écroulent tandis que d’autres voient le jour. La cité ressemble à un gigantesque...
Elle arrive à faire vivre sa famille avec si peu d’argent
À 17 et 20 ans, Cynthia et Romain sont déjà parents d’une petite Kaïla de 2 ans. Une naissance...
Que faire pour échapper à la mort, qu’elle prenne la forme d’un taureau enragé au milieu d’une foule, d’un...
En 2011, la police enregistre en moyenne plus de 1200 agressions chaque jour. Des vols à l’arrachée, des violences...
Reconquérir une ex-petite amie peut sembler un défi complexe et délicat, surtout lorsque les émotions sont encore à vif...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site