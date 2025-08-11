Documentaire

Au cœur de la jungle de Siberut, les Hommes-Fleurs disparaissent… Sur l’île isolée de Siberut, en Indonésie, les Hommes-Fleurs vivent depuis des siècles en harmonie avec la nature. Mais aujourd’hui, leur culture est menacée par la modernité. Esmat, jeune Mentawaï revenu de Jakarta, décide de renouer avec ses racines et de transmettre les traditions de son peuple à la nouvelle génération : chasse, rituels chamaniques, danses tribales…

Accompagné par Christian Karembeu et des journalistes, ce voyage bouleversant nous plonge dans l’univers fragile et envoûtant des derniers Hommes-Fleurs.

Réalisateur : Xavier Lefebvre

Réalisation : Fitzgerald Jego

PRODUCTION : Gedeon Programmes / Planète +